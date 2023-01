Las ‘políticas exitosas’ y el timing

La pregunta no es si la corcholata favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, va a olvidar sus giras proselitistas por el interior de la República, luego de la tragedia ocurrida en el Metro. Es obvio que no dejará de viajar para promocionar su pre-precandidatura, si acaso sólo hará una pausa. La pregunta, en todo caso, es cuánto tiempo durará esta pausa antes de que la jefa de Gobierno retome sus conferencias magistrales Políticas Exitosas de Gobierno, como la que tuvo que cancelar en Morelia para venir a atender la emergencia por el choque de trenes. Lo cierto es que aquí o allá, sus opositores la van a perseguir con el lema: “Si no puede con la regencia, menos con la Presidencia”.

PAN alista denuncia

Como era de esperarse, el dirigente del PAN, Marko Cortés, así como alcaldes y diputados federales y locales panistas, acudirán a las instalaciones de la fiscalía capitalina para presentar una denuncia por la tragedia en la Línea 3 del Metro, que dejó la muerte de la joven Yaretzi Hernández, así como decenas de lesionados. No cabe duda que seguirán a sol y a sombra a la jefa de Gobierno y suspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

Oportunismo

Quien sí mejor guardó silencio fue Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, tras las críticas que se llevó por asistir al punto donde chocaron los trenes de la L-3, cuando por circunscripción ni siquiera le tocaba, al estar en la Gustavo A. Madero. Así que la funcionaria, a quien las redes sociales calificaron como “carroñera”, sólo se dedicó a replicar mensajes en contra de la jefa de Gobierno relativos al accidente.

¿Fichita en Conacyt?

Una caja de Pandora está por destaparse en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se habla de al menos un presunto caso de corrupción que no le pide mucho a la estafa maestra. El ojo está puesto en el director de Asuntos Jurídicos de la institución, Raymundo Espinoza Hernández, a quien se le identifica como la cabeza de una red que mueve los hilos legales para obtener beneficios personales con transas en el área de becas y contratos. Al parecer María Elena Álvarez-Buylla ya está enterada de la situación, pero no ha actuado en consecuencia, quizá para no llamar la atención sobre el ya de por sí debilitado órgano responsable de la investigación científica en el país.

Medir con distinta vara

No tardó mucho el presidente López Obrador en calificar de “reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil (…)”. Y fue más allá al advertir que “Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo”. Una postura notablemente distinta a la adoptada hace casi exactamente dos años, cuando hordas de fanáticos azuzados por Trump asaltaron el Capitolio. “Nosotros no vamos a intervenir en asuntos internos”, justificó en aquella ocasión el mandatario mexicano. Doble rasero, le llaman en el pueblo.

Insistencia en el clima

Estados Unidos no quita el dedo del renglón. “Las reuniones de líderes son cruciales para encaminarnos hacia un futuro donde América del Norte sea líder mundial en energías limpias”, aseguró el embajador Ken Salazar, previo al encuentro entre los líderes de la región. Y aunque mucho se ha dicho que migración y seguridad serán temas clave, parece que míster Ken da una luz de otro asunto que le importa al vecino del norte, y que no va a soltar tan fácil. Prueba de ello es que también lo mencionó el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, este fin de semana.