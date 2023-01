AMLO, ‘¡al Premio Nobel!’

Ayer la diputada federal de Morena, Cecilia Márquez, de Jalisco, se voló la barda y puso de plano todo su resto en la tribuna de San Lázaro. Consideró que, además de la detención de Ovidio Guzmán, por todos sus logros, y hasta por proponer a un exgobernador del PAN-PRD como embajador de la 4T en Canadá, el presidente López Obrador “es digno del Premio Nobel”, porque “es un ejemplo no sólo en nuestra patria, sino a nivel internacional, porque ha promulgado siempre la paz, jamás la guerra”… Y fue más allá: “No es un palurdo y grotesco como Vicente Fox, o como el delincuente, espurio, de Felipe Calderón”. La que es digna de un premio es la diputada, pero a la lambisconería…

Denuncian a Del Moral

Aún no retiran los más de 700 espectaculares con la imagen de Claudia Sheinbaum que reclaman PRI, PAN, PRD y MC, y ya los morenistas del equipo de Delfina Gómez denunciaron formalmente ante el INE y el instituto electoral mexiquense a la precandidata priista Alejandra del Moral, “por los más de 300 espectaculares y 200 anuncios” con su imagen en la vía y transporte públicos. Ahora la 4T no defiende la libertad de expresión sino que exige “se acaben las simulaciones y los fraudes electorales”. Y Mario Delgado, líder nacional guinda, reclama: “Curiosamente las autoridades electorales no han dicho nada sobre estos espectaculares”.

Carta a los Reyes

Claudia Sheinbaum ayer delineó tres directrices de su gobierno para 2023: mantener la unidad en Morena, respetar el momento político de las elecciones en Edomex y en Coahuila, y ¡respetar el marco legal! Así como se lee. Ah, pero advirtió que seguirá recorriendo el país, pues, sostuvo, es parte de su función y “perfectamente válido”. Incluso destacó que una buena parte de los gobernadores viajan, no sólo en la República, sino fuera del país para promover a sus estados. Eso sí, anunció que para que sus funcionarios no destinen recursos públicos a la campaña, mandará un oficio a todas las áreas para que queden claras las leyes electorales. Ok…

Las coincidencias en política…

Las reuniones entre López Obrador y Joe Biden han hecho más para combatir al narcotráfico que muchos esfuerzos locales. Y es que a Caro Quintero lo capturaron la semana después de que se reunieron ambos funcionarios en Washington, en julio del año pasado. Mientras que a Ovidio, el hijo del Chapo, lo detuvieron a unos días de que se vuelvan a ver los presidentes, ahora en la CDMX. Parece demasiada coincidencia como para dejar de levantar cejas.

Lupa sobre la asesora de tesis

La Facultad de Derecho de la UNAM dejó de lado su silencio y por fin anunció que el 9 de enero iniciará la investigación de Martha Rodríguez Ortiz, quien asesorara las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y de Ulises Báez. Esquivel es señalada de haber plagiado a Báez, después de que la Máxima Casa de Estudios encontrara un parecido de 90% entre ambos trabajos. Y aunque el asunto específico de la ministra lo tiene planeado empezar a desahogar la FES Aragón hasta el 31 de enero, parece que tendremos un primer round con la investigación de Rodríguez Ortiz.

Sospechosa caída de señal

El Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el famoso Cepropie, de la Secretaría de Gobernación, ha transmitido, sin complicaciones, los eventos del presidente López Obrador, incluso desde el rincón más alejado del país. Por ello llamó la atención que ayer perdió la señal durante la transmisión del Bicentenario del Colegio Militar, realizado en Campo Marte. A la mera hora de la crisis en Sinaloa…

Nostalgia electoral

Apenas arrancó 2023 y a Lorenzo Córdova, presidente del INE, ya le entró la nostalgia porque se retira en abril del cargo. Ayer, durante la firma de convenio con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, resaltó que él representa la generación saliente del órgano. Sin embargo, rápido le cambió el humor al recordar que la reforma electoral aprobada es una “apuesta regresiva” y qué “inminentemente” será validada.