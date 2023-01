Carlos Joaquín, por su pase hoy a Canadá

El exgobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González enfrentará hoy a sus enojados exaliados del PAN y PRD, que le rechazarán su petición de ser embajador de la 4T y de AMLO en Canadá. Esta tarde comparecerá ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente en busca de su pase diplomático. Ya la oposición se la aplicó en diciembre y le impidió su trámite fast track, como querían los morenistas. Se comentó en San Lázaro que el Presidente pidió agilizar su nombramiento para que lo acompañe a la Cumbre de Líderes de América del Norte, la semana entrante, en la CDMX. Si avanzan hoy en el trámite, su toma de protesta podría ser mañana jueves en la sesión de la Permanente.

La ‘disposición’ de Lozoya

A pesar de que Pemex aseguró que no hay acuerdo aún con Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera, su abogado, Miguel Ontiveros, se mostró muy seguro de que su cliente no va a llegar a un juicio y se alcanzará a un acuerdo para que el exfuncionario peñista pueda pagar a cambio de no ser inculpado por la venta de Agronitrogenados. El abogado también aprovechó los reflectores para decirle al Presidente que Lozoya tiene toda la disposición para cumplir con el acuerdo reparatorio. O algo sabe Ontiveros, o está vendiendo humo en lo que le dan el visto bueno al acuerdo.

Adán también expresa reflexiones

Y no sólo Monreal y Sheinbaum comenzaron el año haciendo una reflexión de lo que fue 2022 y lo que se espera para el año que recién comenzó. El titular de Segob, Adán Augusto López Hernández, no se quedó atrás e hizo un reconocimiento de las leyes que se aprobaron, destacando algunas como la ley de husos horarios y la de vacaciones dignas. Mencionó asimismo la reforma en materia de seguridad y la electoral, las cuales estuvo cabildeando por petición del Presidente. El 2023, dijo el también aspirante presidencial, debe ser el año de la consolidación. Parece que en ello tendrá un papel clave, mientras se define –claro– al candidato presidencial de Morena.

¿Optimismo o ingenuidad?

La organización Sociedad Civil México predijo que “hacia octubre se tendrá candidatura” de unidad, misma que tanto ha impulsado. Según la entidad, “ya para el 24 elegimos entre más de lo mismo o un gobierno de coalición con las y los mejores del país”. Siempre hay un optimista. Después de todo, primero se tienen que poner de acuerdo dentro de los mismos partidos, peleas que en ocasiones se ven más duras que contra la misma 4T.

Una oportunidad de negocio

Una crisis siempre es una oportunidad, dicen los expertos en superación personal. Y es que corre la versión, en redes sociales, de que está próximo a inaugurarse el “Centro de copiado Yasmín”, nada menos que en Santo Domingo. Un negocio cuya especialidad será la copia de tesis, pues, todo parece indicar que ni la más férrea defensa que ha hecho el inquilino de Palacio Nacional a su favor, salvará a la ministra Yasmín Esquivel de las más oscuras consecuencias por haber plagiado su tesis de licenciatura.

Señales del norte

Se reportó el arribo, al AICM, de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con personal y equipo de avanzada de seguridad del presidente Joe Biden, quien llegará el 9 de enero para reunirse con AMLO y luego también con Trudeau en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Presuntamente en el embarco venían los autos blindados que usará en sus traslados el inquilino de la Casa Blanca. Sería raro que el Air Force One aterrizara en el AIFA, como pide López Obrador, si el equipo del demócrata llegó al Benito Juárez… ¿Será por eso que en la mañanera el Presidente ya mejor bromeó con un “al menos sé que no aterrizará en Texcoco”?