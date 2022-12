No hay ‘quimicamente puros’ para el INE

En Morena se dieron por vencidos y aceptaron que no hay personas “químicamente puras” para integrar el comité técnico de evaluación, que analizará los perfiles de aspirantes a consejeros electorales, ni tampoco entre los propios candidatos. “Están terminando la revisión, químicamente puro no vamos a encontrar a nadie, es difícil; entonces vamos a hacer la revisión”, confesó ayer el jefe morenista en San Lázaro, Ignacio Mier. Aunque aseguró que, por lo que se refiere a su partido y aliados, “estamos en etapa decembrina, nada nos incomoda…”.

Magistrados, ¿en pijama?

Y hablando de incomodidades, fuerte fue la crítica y la balconeada que diputados de la 4T hicieron ayer a los magistrados del Tribunal Electoral. Se quejaron de que la sentencia en contra de la cámara, del 23 de diciembre, contra la convocatoria para elegir a los consejeros del INE, la hicieron “en una sesión privada, de un día para otro, solamente cuatro de los integrantes, en pijama, de manera repentina, súbita”, reprochó el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier.





Con ‘pataleo’, pero acatan

Pero a pesar de que en algunas ocasiones han caído en desacato ante sentencias del TEPJF, como fue el no incorporar a MC a la Permanente, ahora la Jucopo de la Cámara baja apechugó y, aun con ‘pataleos’, aprobó emitir un nuevo acuerdo sobre el proceso para designar al comité técnico de evaluación y la convocatoria para la elección de consejeros del INE. Así, atiende el fallo del máximo órgano jurisdiccional electoral y reconoce que las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables.

Se anota oposición la caída de experta en yoga

Y vaya que ante la época de vacas flacas en materia informativa, el tema del relevo en el INE ha dado de qué hablar y mucho. Resulta que la oposición hizo suya y festejó ayer la caída de la experta en ‘yoga de la risa’, María del Socorro Puga Luévano, propuesta por la CNDH para el comité que elegirá a los perfiles de los nuevos consejeros. “Esta es una victoria de la sociedad y de la oposición que hemos exigido seriedad en el proceso”, se ufanó el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa.

Presenta MC queja por promoción de Claudia

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Maynez, presentó un reclamo ante el INE por la aparición de espectaculares en todo el país a favor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “También denunciamos a los paleros que se auto-inculparon cínicamente (de haberlos auspiciado)”, sostuvo. Ahora tocará al instituto más odiado por la 4T decidir sobre la posible sanción a los diputados que tan burdamente donaron su dinero para la pre-precampaña de la jefa de Gobierno.





Contaminación visual

Y hablando de espectaculares, el gobierno capitalino dio a conocer que, para “garantizar el derecho a un paisaje urbano y a un espacio público libre de contaminación visual”, ha retirado 300 anuncios publicitarios de azoteas, desde la entrada en vigor de la Ley de Publicidad Exterior, el 6 de junio. Es una triste paradoja que dicha ley no sea nacional, porque ¿quién salva de la contaminación visual a habitantes de otras ciudades donde han aparecido espectaculares con una silueta que aparenta ser la de Sheinbaum y la leyenda #EsClaudia?

No predica con el ejemplo

El presidente López Obrador le pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que le ‘tire un paro de cuates’ y aterrice su Air Force One en el AIFA. ¿Pero qué no el mandatario mexicano siempre ha escogido salir desde el AICM y no desde su preciado mamut blanco de Santa Lucía?