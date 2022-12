Da Esquivel su versión de los hechos

“… el próximo 2 de enero buscaré, con mi propuesta, que por primera vez en la historia de nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer”, advierte la ministra Yasmín Esquivel Mossa en un posicionamiento publicado en sus redes sociales sobre el “supuesto plagio de su proyecto de tesis”. Así, por fin, sale a desmentir, “terminante y categóricamente”, una acusación que seguro le amargó la Navidad. Dice, además, que es la primera interesada en que este caso se aclare y que es víctima de mentiras y difamaciones e, incluso, ¡del plagio mismo! Lo malo es que todas las evidencias dicen lo contrario…

Celebrar ¿tuiteando?

Mientras tanto, en la arena digital, el tema se encuentra totalmente polarizado, como lo está el país. Las redes sociales han mantenido el asunto en tendencia durante los últimos días. Ayer, incluso, en plena transición de Nochebuena a la Navidad, durante horas de la madrugada, en Twitter hubo decenas de mensajes de apoyo y en contra, lo que llama a pensar si realmente hubo gente que interrumpió su festejo familiar para poner un mensaje o se trata de mensajes automatizados, de los llamado bots.

Gutiérrez Luna y su piñata

A pesar de que ya concluyeron las posadas, el diputado Sergio Gutiérrez Luna no dejó de agarrar como piñata a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideró que el mejor regalo de Navidad es que éste ya se va, y sólo le quedan 100 días en el cargo. Por cierto que, pese al señalamiento del propio Lorenzo, el morenista sigue con un error en su calendario y le da un día más al consejero, que sale el 3 de abril. ¿Y cuál será el destino de Sergio?

Silencio total en FGR sobre Tony Montana

Llama la atención que, contrario a lo que ocurre con cualquier otro delincuente, la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la detención de Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nuevo Generación. Al día de hoy no sabemos, ni siquiera, por qué delitos se le consignó al juez. Hay sospechas de que la consignación fue “blanda” y “oscura” para desmarcar la atención de la opinión pública respecta del futuro jurídico del hermano del enemigo público número uno. Esa sospecha se despejaría con información oficial, la cual, al día de hoy, no existe.

Monreal, mucho para reflexionar

Quien siguió con la reflexión por la temporada fue el senador Ricardo Monreal, pues presumió, a través de sus redes, cómo recorrió el rancho de su familia, el cual tiene ya casi un siglo. “Es una maravilla estar en el rancho, visitar, caminar, estar muy cerca de la naturaleza es relajante, y ayuda a reflexionar, a pensar mejor, y te da serenidad y tranquilidad”, comentó el coordinador de la Junta de Coordinación Política en la Cámara alta, quien aún tiene pendiente decidir si se queda en Morena o se va. Vaya, muuuucho qué pensar y reflexionar.

Inusual Navidad chilanga

Un clima poco común en estas fechas se registró este domingo en la CDMX, donde muchos despertaron con lluvia y hasta granizo, además del frío propio de la temporada, situación que a algunos preocupó, al considerar que se trataba de un mal augurio para el próximo año, mientras que algunos celebraron la posibilidad de no salir de la cama y otros más pedían a gritos, al menos, “unos tamales del bienestar”. Lo cierto es que, salvo la mala calidad del aire, la capital del país recibió la Navidad, un año más, al pie del cañón, ansiosa por llegar al último día de este ajetreado 2022.