‘Me gustas tú’, lo que anhela escuchar Claudia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debe estar frotándose las manos luego de que se diera a conocer que Manu Chao quedó fuera de la lista de personas non gratas de México, pues ya desde junio la corcholata presidencial favorita informó que se barajeaba una presentación del cantautor francés naturalizado español, como parte de la programación de conciertos gratuitos en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2009, el intérprete de éxitos como Clandestino y Me gustas tú emitió una crítica respecto a los actos de represión y violencia ocurridos durante la protesta social en Atenco, en mayo de 2006, y si bien se especuló sobre su posible expulsión del país, en apego al artículo 33 de la Carta Magna, salió por su cuenta y no volvió más a México.

Le salió el romanticismo al embajador expulsado

A quien le salió lo romántico fue al expulsado embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, quien, finalmente ayer, partió de regreso hacia México al agotarse el plazo de 72 horas que el gobierno de Dina Boluarte le dio para abandonar su país. Antes de viajar, el diplomático posteó en Twitter la fotografía de un hombre en una escalera y viendo al horizonte. La imagen iba acompañada de un mensaje en el que externó su gratitud al país andino. “… querido Perú. Hasta que nos volvamos a ver”, puso. No sabemos si se echó a llorar, pero de que le dolió la expulsión, le dolió.

La de cal opaca todas las de arena

Nadie duda de que la policía de CDMX trabaja para abatir la delincuencia. Diario da cuenta de detenciones de criminales, desde el ladrón de poca monta hasta los más peligrosos asesinos. Pero los casos de alto impacto sepultan todo. Ayer, por ejemplo, la policía que dirige Omar García Harfuch reportó 15 acciones relevantes contra el crimen, pero la nota fue el asalto que sufrieron la actriz Mayrín Villanueva y su esposo, el actor Eduardo Santamarina. La pareja y sus hijos salieron del aeropuerto e iban a su casa cuando fueron asaltados a punta de pistola para robarles un reloj de alta gama, teléfonos y algunas otras pertenencias.

Amargura navideña

A quienes de plano no les llega el espíritu navideño es a los morenistas; muestra de ello es el senador César Cravioto, quien ayer llamó a los medios de comunicación a cesar el “hostigamiento” contra el titular del Ejecutivo federal, pues, según él, “todas las emanaciones de odio hacia el presidente López Obrador se incuban, nacen y se esparcen desde los medios de comunicación”. ¿Ni siquiera en estas fechas piensan serenarse y ser felices, como recomienda su líder máximo todos los días a la oposición?

En el IMSS, los virus andan sueltos

El que anda urgido de retrovirales es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, pero esta vez tal necesidad no deriva de los empolvados y raquíticos anaqueles de las farmacias de la institución, sino de los infectados dispositivos electrónicos del funcionario. Hace un par de días dio a conocer que le hackearon su número celular, y ayer intervinieron su correo electrónico, por lo que pidió ignorar cualquier mensaje que llegue en su nombre. Así que, ya sabe, si es amigo del funcionario, tome sus previsiones.

Monreal, entre la tierra y la alfalfa

Con sombrero y camisa de cuadros, el senador Ricardo Monreal se presumió en redes sociales visitando un campo de alfalfa de su hermano Saúl, el alcalde del municipio enquistado en la primera posición entre las demarcaciones del país con mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes, Fresnillo, ahí como para que no digan que le falta valor o que sólo anda moviéndose entre élites y cúpulas. El morenista enfatizó la necesidad que tiene el campo mexicano de seguridad pública, social y jurídica, como ya lo abordó en su libro Otro campo es posible, del cual aprovechó para hacerle promoción.