Teléfono descompuesto

Vaya lío en el que metieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, ya había llegado a México, y hasta un “bienvenido, embajador patriota” le dedicó, pero resultó que el diplomático seguía en Lima, y quien realmente había arribado al país fue la familia del depuesto mandatario peruano Pedro Castillo. La duda es si la información errónea surgió de la Cancillería, del personal de Ayudantía del Presidente, que habría tomado mal la nota, si el propio López Obrador leyó mal el mensaje o, simplemente, él tenía otros datos. Todo es posible en la 4T.

La simpatía por Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard resultó ser el aspirante presidencial de Morena más votado por los reporteros que cubren las actividades de ese partido y que conocen a fondo los procesos de ese movimiento. En un desayuno convocado por el dirigente morenista, Mario Delgado, con motivo de fin de año, se hizo un ejercicio en el que cada uno de los informadores votó en secreto por su corcholata favorita. Resulta que Ebrard obtuvo 13 votos; Claudia Sheinbaum, 5, y Ricardo Monreal, 2 sufragios, mientras tres papeletas fueron declaradas nulas. Así es que, en la interna de reporteros, Ebrard lleva la delantera.

Quién es quién en… la coperacha

A pesar de que el Presidente, en numerosas ocasiones, ha asegurado que no lleva consigo más de 200 pesos, ayer se le soltó la mano y aportó mil 700 pesos para el arranque de la colecta de la Cruz Roja Mexicana, y hasta presumió los billetes, caso contrario al del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, quienes sólo metieron un billetito a la alcancía y muy bien dobladito para que no se viera la denominación. ¿Pues no que López Obrador es su ejemplo a seguir?

Golpazo a las aspiraciones de Yasmín

Quien se volvió tendencia, ayer, en redes sociales, fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa, luego de la publicación de un artículo en el portal Latinus, donde se le señala por presuntamente haber plagiado su tesis de licenciatura. Con pelos y señales, el articulista Guillermo Sheridan expone la manera en que la aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación “plagió en su totalidad” el trabajo de un tercero. ¿Y para qué están las benditas redes sociales, si no para hundir el dedo en semejante llaga? Pues sí, Twitter se convirtió en la ruta mediante la cual miles de usuarios le hicieron saber su indignación por asegurar, por un lado, que combatirá la corrupción y, por el otro, aparecen evidencias de… todo lo contrario. En fin, la hipotenusa (así dicen los chavos, ¿no?). Al final, la directora de tesis quiso desmentir, pero no ofreció ninguna prueba.

Jaloneo para designar comité que evaluará a aspirantes a CG-INE

Diputados se enfrascaron ayer en dimes y diretes sobre sus respectivas propuestas para elegir a las tres personas que propondrán para integrar el Comité de Evaluación de aspirantes a ocupar una silla en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y cómo no, si algunas propuestas son tan raras que más bien parece que quieren representantes partidistas. Mira que proponer a Enrique Galván o Norberto García Repper… ¡óigame, no! Ya ni la despistan.

Amarga Navidad para médicos residentes de Pemex

Quienes no la están pasando nada bien son médicos residentes de los hospitales de Pemex. Acusan que no han recibido completo su aguinaldo. De 12 mil pesos que les tocan, afirman, se los bajaron a 2 mil. La inconformidad escaló en días; primero fue dentro de Petróleos Mexicanos, luego saltó a los medios y, ayer, los residentes tomaron las calles. Cerraron por horas Periférico Sur y Marina Nacional, frente a instalaciones de la paraestatal. Nada les ha funcionado. No sabemos cuál será el siguiente paso… Ojalá todo se resuelva y tengan el cierre de año que seguro se merecen.