Se resiste el PAN a la alianza

Con insistencia, el PRI y el PRD apuraron este fin de semana al PAN para acordar la alianza para el Edomex, pero el azul se mantuvo en silencio. El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, aceleró y acudió a un cierre de filas en el priismo mexiquense, curó heridas y designó a la diputada Ana Lilia Herrera como delegada del CEN en el Edomex, para que trabaje junto con Alejandra del Moral y dejen atrás la confrontación como ex precandidatas. También anunciaron la “luz verde” al partido local para iniciar negociaciones para la alianza. Desde Tabasco, el dirigente perredista, Jesús Zambrano, llamó también a apurar la coalición opositora en esa entidad para 2024, y en el Edomex y Coahuila el año próximo. “Sólo así se frenará el desastre de Morena”, advirtió.

Agua a su molino

Los que ni tardos ni perezosos vieron la oportunidad de engrosar sus filas son los del grupo plural en el Senado. Y es que luego de la reprimenda que se llevó el morenista Rafael Espino de la Peña por su voto en contra del plan B electoral, los senadores sin partido se apresuraron a invitar al legislador rebelde a integrar su club. La misiva, escrita por Germán Martínez a nombre suyo y de Nancy de la Sierra, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, le expresa a Espino que “no tenemos condición alguna que imponer y, como usted bien sabe, nos caracterizamos por respetar el voto libre en las decisiones que adoptemos; nuestro límite es el honor y la decencia en la vida pública y el bien de México”. Veremos qué resuelve el morenista renegado.

PVEM y PT, al cobijo de Monreal

Cuentan en San Lázaro que los jefes del PVEM y del PT se mostraron “muy agradecidos” con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puesto que –dicen– él apoyó en la Cámara alta su “cláusula de vida eterna”. Tan es así que, de hecho, aseguran que en ambas cámaras le expresaron su total apoyo por su posición política personal de ir en contra del paquete de leyes, y que no se sumarán a un eventual desconocimiento como coordinador. Coinciden en que “no debe haber represalias para nadie en un movimiento que nació de la libertad”. Lo curioso es que él desde el principio dijo que era inconstitucional. ¿Hablarán del mismo Monreal?

Negando lo evidente

Claudia Sheinbaum, quien ayer en Yucatán continuó su gira proselitista anticipada rumbo a la elección presidencial, fue cuestionada en torno de la solicitud realizada en el Congreso de Perú para declarar a López Obrador persona non grata, ante su reiterado intervencionismo. Para la jefa de Gobierno no hay tal: “Yo creo que los presidentes pueden dar su opinión, distinto sería hablar de intervencionismo; en ese caso no lo hay”, sostuvo. Según la lógica de la corcholata presidencial, ¿funcionarios estadounidenses bien podrían externar sus “opiniones” sobre México sin que pueda ser catalogado como intervencionismo?

Nuevo reto para el canciller

Al canciller Marcelo Ebrard no lo dejan maniobrar. Mientras busca encauzar las relaciones con España, asegurando que la pausa fue una reevaluación más que un congelamiento, el presidente López Obrador le vuelve a meter el pie y se vuelve a lanzar contra el país ibérico. Y pensar que no sólo es una de sus corcholatas, sino que en diferentes sectores se le reconoce como el bombero que tiene que apagar todos los fuegos. Aquí va uno nuevo para el secretario, que tiene que volver a recomponer el trato con España. Verdaderos trabajos de Sísifo tiene que hacer.

La luz al final del túnel

Poco a poco los mexicanos varados en Perú están empezando a regresar. Connacionales consultados por este diario aseguran que ya están a punto de partir, ya sea hacia Lima, capital del país sudamericano, o hacia su casa en México. En buen momento, ya que entre los compatriotas se dice que este lunes puede regresar el paro, lo que va a representar nuevos caminos bloqueados. Que se siga apurando la embajada.