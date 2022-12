¿Y ahora qué dirá Mejía?

Mientras Ricardo Mejía se sintió con todo el respaldo presidencial para convertirse en el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, no tuvo ningún reclamo respecto al proceso de selección. Pero, ayer, cuando vio que en la encuesta aplicada Armando Guadiana arrasaba, empezó el cuestionamiento. Veremos si la actitud asumida, de no aceptar los resultados, no lo inhabilita también para realizar sus funciones en materia de seguridad pública, pues pareciera que sólo apoya al Presidente y a Morena cuando le es conveniente. ¿O será que la gente no le perdona su apoyo en 2018 a Ricardo Anaya?

Tres en uno, embudo de San Lázaro

Se acaba el tiempo y hoy tendrán ¡tres sesiones en un día! en San Lázaro. El presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier, justificó que primero tendrán una sesión solemne, para develar las letras doradas en el Muro de Honor del general Felipe Ángeles y de Gilberto Bosques. Enseguida se abrirá una sesión ordinaria para ratificar los nombramientos de los funcionarios del SAT. Y después se abrirá una tercera sesión para aprobar los criterios del proceso de elección de los consejeros del INE. Y ya encarrerados –advirtió– “se podría someter a consideración del pleno la minuta en materia de reforma electoral” que venga del Senado… ¡Uff! Se atasca el embudo de San Lázaro… Y justificó: “La comparecencia del secretario de Gobernación quedó pospuesta…”.

Alza delictiva... y Sheinbaum presume

Claudia Sheinbaum presumió, ayer en Twitter, que la Ciudad de México tiene mayor seguridad que ciudades de Estados Unidos como Oklahoma o San Antonio. Lo dijo con tanto orgullo que parecieran buenas noticias. La jefa de Gobierno, sin embargo, omitió referir que desde que gobierna la capital del país la incidencia delictiva ha tenido un repunte de 4.2%. Si bien delitos de alto impacto como el homicidio doloso han tenido una ligera disminución, son 28 de 50 tipos penales los que tuvieron, en 2022, alzas de entre 1 y 126% en relación con 2021. Es decir, buenas, lo que se dice buenas noticias, no son.

Clases de geografía

Al gobierno mexicano le urgen unas clases de geografía. En el comunicado conjunto para apoyar al expresidente peruano, Pedro Castillo, tropezaron y colocaron la bandera de Guatemala en lugar de la de Argentina. Está bien que el tono de azul sea el mismo, pero sólo hace falta ver hasta un resumen del Mundial para darse cuenta que las barras de la bandera argentina son horizontales, mientras que las de la de Guatemala son verticales. Mínimo se deberían fijar que al centro de la bandera sudamericana hay un sol, mientras que en la del país centroamericano está la insignia del país, con la declaración de independencia bajo un quetzal. Y así quieren que su reclamo contra lo que está pasando en Perú se tome en serio.

Niegan otra vez libertad al Jefe de Jefes

Resulta que para las autoridades judiciales mexicanas el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, no merece aún salir de prisión, cuando menos de manera física. Aunque al llamado Jefe de Jefes le permitieron abrir su cuenta de Twitter y usar la red de internet del penal donde está recluido para estar conectado con la sociedad, un juez le negó nuevamente acceder a la prisión domiciliaria, como ya se le autorizó. La justificación sigue siendo el tema del brazalete electrónico. La empresa con quien ya había contratado el servicio de geolocalización, de última hora se echó para atrás, y ahora están a la espera de un nuevo proveedor.

Protestan panistas ante la FGJ

Vaya, vaya… El mundo al revés. Las huestes del blanquiazul en la CDMX decidieron salir a protestar. Se quejan del gobierno capitalino, al que acusan de perseguir judicialmente a sus adversarios. Esto por la orden de aprehensión contra el exalcalde panista en Benito Juárez Christian Von Roehrich. Con la consigna de que “Claudia Sheinbaum es #persecución”, exigieron en la fiscalía local acceso a la investigación contra su compañero. Advirtieron que no los callarán y le dijeron a su correligionario: “Christian, no estás solo”. A ver dónde topa todo.