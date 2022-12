¡Hubo tiro en San Lázaro!

Periodistas de la fuente legislativa encararon ayer a diputados de Morena, se negaron a escuchar sus conferencias y protestaron con sus cámaras y grabadoras “caídas”. Las puntillosas preguntas de una reportera al diputado morenista Mario Llergo sobre una denuncia que presentó en contra de Lorenzo Córdova, porque presuntamente apoyó y hasta financió la marcha del 13 de noviembre, exasperaron al legislador y le reclamó a la comunicadora: “¿Qué, tú trabajas en el INE?”. La respuesta fue una cascada de reproches de los periodistas que abandonaron a los diputados guindas. Y encima pretendieron remediarlo enviando lunches a la fuente. No entienden que no entienden...

La producción de Lorenzo

Y en más de este tema… Está bien que Lorenzo Córdova Vianello, titular del INE, no sea de la gracia del titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, pero ahora sí Mario Llergo, representante de Morena ante el Consejo General, se la voló denunciándolo ante esta instancia por presuntamente utilizar recursos públicos para grabar sus videos dominicales. Lo cierto es que la austera producción de los videomensajes de don Lorenzo son un celular, una tablet y un viejo tripié. Al menos así lo exhibió el propio consejero presidente en su cuenta de Twitter.

Evitando daños

El senador Ricardo Monreal subrayó que en el cuidado y seriedad con la que se está revisando el plan B de la reforma electoral en el Senado, una de las preocupaciones es que no se vaya a cometer alguna injusticia contra los trabajadores que llevan toda una vida entregada al INE, pues se trata de fortalecer al instituto y no dañar a terceros. El coordinador de los senadores morenistas ha dicho que a la mayoría de los que conoce es gente que no se mete en partidos, por lo que reiteró su llamado a la prudencia en el análisis de los 450 artículos que integran las cuatro leyes secundarias que fueron aprobadas en San Lázaro, pero que en la Cámara alta se les ha dado el tiempo necesario para que el procedimiento esté apegado a la legalidad y se evite avalar inconsistencias. Sin duda, no podría estar más justificada la decisión de no aplicar la aprobación vías fast track de la iniciativa electoral. Ojalá todos lo vean así.

Caso Perú, dos visiones

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en Perú Pedro Castillo fue víctima de hostigamiento por parte de la oligarquía, que nunca aceptó su triunfo legítimo, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel –aunque eso sí, al menos se cuidó de acotar que opinaba en su calidad de diputado del PAN y no de presidente de un poder– hizo un reconocimiento al Congreso peruano “por hacerse valer y actuar en todo momento conforme derecho, pero sobre todo por haber protegido la Constitución y preservar el Estado de derecho”. Y remató: “La democracia ha ganado frente al autoritarismo”.

Taller de globos en el Senado

El senador del Verde, Rogelio Israel Zamora Guzmán, ayer se voló la barda. Resulta que el legislador utilizó las instalaciones de la Cámara alta para organizar el curso de… globos “Aprende a decorar tus eventos”. Y no, no es broma. El legislador, cercano a la iglesia La Luz del Mundo, destacó que los participantes del taller formaron la figura de Mario Bros con más de dos mil 500 globos. Así nuestros legisladores.

Despedida

En su última sesión ordinaria como presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar agradeció a sus compañeros por estos cuatro años, reiteró la independencia de Poder Judicial y señaló que se necesita un perfil conciliador como nuevo presidente del alto tribunal. Ya lo que sigue está en la cancha de los ministros.