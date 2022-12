Juegan al ‘teléfono descompuesto’ en San Lázaro

La oposición salió a reclamar ayer a los cuatro vientos que Morena y sus aliados del PVEM y PT se impusieron y, en un “albazo” –dijo el coordinador del PRD, Luis Espinosa–, ordenaron votar en un mismo día la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia electoral. Pero luego, el jefe de la bancada mayoritaria morenista, Ignacio Mier, informó que fue el frente Va por México quien pidió que ayer mismo, en dos sesiones, se votaran los dos temas porque “ya tenían compromisos agendados” para hoy. “Es su estilo y yo respeto”, recriminó Mier. Aunque también los acuerdos en la Jucopo ignoraron a los aliados de la 4T, pues el PVEM y PT pedían más tiempo para revisar las leyes reglamentarias, y no fueron escuchados.

Mete orden Adán en la 4T

Y hablando de las dudas y titubeos de los aliados de la 4T, ayer el titular de Gobernación, Adán Augusto López, acudió hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro a entregar las nuevas propuestas de reformas legales electorales de AMLO. Se defendió y sostuvo que no fue a dar “línea” ni a presionar a nadie, para que los legisladores votaran de inmediato dichas leyes que, como él mismo dijo, “no conocen” y que ni tiempo tuvieron de leer. Insistió en que “nosotros no imponemos agenda, sólo atendemos instrucciones del Presidente” y “la decisión la tomarán los legisladores”. Y desafió al resto de los partidos: “La reforma se apega a la Constitución” y si lo deciden “acudan a la Corte”.

Campea la impunidad en delitos de corrupción

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, y la Conferencia Internacional contra la Corrupción, que este año se lleva a cabo del 6 al 11 de diciembre, en Washington, la organización Tojil, dedicada al litigio estratégico, acusó que México ha fracasado en el combate a la corrupción, pues está en el lugar 124 de 180 del ranking de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional. Lo más grave –considera– es que la mayoría de casos de corrupción en México queda en la opacidad e impunidad. Y es que, de 3 mil 36 investigaciones, sólo 111 se han judicializado, y de esos casos, sólo siete han terminado en sentencia.

Parlamentarismo de lo absurdo

Como si en San Lázaro no tuvieran temas trascendentes por resolver, hay diputadas que, quizá con un afán de jalar reflectores, incurren en acciones absurdas, por decir lo menos. Es el caso de la morenista María Clemente García, quien inscribió un punto de acuerdo “para exhortar a la SRE a declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi”. Y luego no quieren que los legisladores estén en el peor de los desprestigios.

Protesta en Ciudad Judicial

Empleados del Poder Judicial de CDMX realizaron ayer una protesta para exigir el depósito inmediato de bonos, vales de despensa y pago de aguinaldo correspondiente a 2022. Frente a inmuebles del órgano , incluidos los de Niños Héroes, en la Ciudad Judicial, y en Plaza Juárez, exigieron la renuncia de Rafael Guerra, presidente del PJ, a quien acusaron de propiciar los retrasos en los pagos con la excusa de que no hay dinero. Los inconformes amagaron con continuar las protestas que, por lo pronto, ayer causaron estragos en la vida cotidiana de los juzgados, pues se suspendieron todo tipo de trámites y hubo retrasos de audiencia, como la de Arturo ‘N’, DRO del colegio Rébsamen.

‘No le saque, Presidente’

“No le tenga miedo a la réplica, señor Presidente”, soltó la senadora Xóchitl Gálvez al inquilino de Palacio Nacional, quien le negó un espacio en su mañanera. Ante ello, la hidalguense refrendó que el Ejecutivo mintió al afirmar que ella había propuesto eliminar la pensión para adultos mayores, y lamentó que no le haya dado el mismo espacio para aclararlo. “Señor Presidente, no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no tenga miedo a una mujer”, dijo la legisladora panista. En pocas palabras, no le saque, dijo al mandatario federal.