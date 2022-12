Sortea trampa Monreal

Sin perder la calma, el senador Ricardo Monreal supo revertir el mal momento que querían hacerle pasar simpatizantes de una de las corcholatas oficiales. Resulta que el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza, a quien se le identifica con Claudia Sheinbaum, se presentó con un grupo de personas al informe del senador Navor Rojas, para boicotear la participación del coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Lo cierto es que Mendoza terminó quedando mal con su candidata, pues nos cuentan que sus “acarreados” se fueron callando en cuanto el líder legislativo les expresó que ya sabía de la emboscada, pero decidió asistir solo, sin nadie que lo acompañe, para darles la cara y dialogar con ellos, porque lo que busca para el partido es que haya democracia y unidad. Cachetada con guante blanco.

A Layda se le desborda la inseguridad

El secretario de Marina, Rafael Ojeda, exhibió ayer lo que en estas páginas se dijo hace ya varios meses y que, por alguna razón, nadie en el gobierno de Campeche o federal había atendido. Y es que aquel estado –paraíso por su gente, arquitectura y hermosas playas– está perdiendo la tranquilidad. Desde que llegó a la gubernatura la morenista Layda Sansores, los índices de inseguridad han crecido exponencialmente. Cifras del gobierno federal revelan que hay delitos con alzas de hasta mil por ciento. Pero Sansores hace como que no pasa nada, ella está más entretenida en exhibir en su Martes del Jaguar a políticos, tanto los apestados de Morena como opositores.

Xóchitl toca la puerta de Palacio

Con la novedad de que la senadora panista Xóchitl Gálvez envió una carta nada menos que al inquilino de Palacio Nacional, a quien le solicitó un espacio en su conferencia mañanera para aclarar su postura sobre los programas sociales. En la misiva, la legisladora hidalguense –quien recordó que ella votó a favor de elevar los programas sociales a rango constitucional– expresa: “Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy (ayer) usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”. Veremos qué responde el Presidente.

Regaña Morena a los rectores

Fuerte fue el regaño ayer, otra vez, de la aguerrida diputada Inés Parra, ahora a los rectores de las universidades públicas. Al recibir en San Lázaro a los directivos de la ANUIES –que entregaron sus estados financieros auditados del ejercicio 2021 a comisiones–, la morenista les reclamó a gritos que revisen y sancionen los casos de acoso sexual y corrupción. “Revisen las denuncias de hechos en proceso contra funcionarios de la UAM, de mujeres trabajadoras administrativas de la contraloría adscrita a la rectoría general, que fueron despedidas injustamente por denunciar actos de corrupción, acoso sexual, abuso de autoridad y laboral”. Y les remató: “¡Autonomía no es igual a delinquir sin que se les castigue…!”.

Consejos de un ‘moderado’

Quien ahora salió asesor fue el senador Félix Salgado Macedonio, pues recomendó a las corcholatas presidenciales tomarse un café juntos y mandar un mensaje de unidad, porque así en la oposición “morirían de rabia”.

Desaira Alfaro la ‘cumbre naranja’

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no llegó al encuentro de las corcholatas emecistas. Dentro del partido nos dicen que tuvo un asunto que tratar de emergencia, por lo que no pudo estar presente en el evento. Y mientras Alfaro se despistaba, el gobernatore de Nuevo León, Samuel García, aprovechó para sacar la cabeza y apuntarse para la contienda. Aunque mientras a él le aplaudían, a su compañero y amigo, Luis Donaldo Colosio Riojas, lo coreaban como “¡presidente, presidente!”. Algo se mueve dentro de MC.