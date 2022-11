Módulos ‘arrimados’ del INE

Morena quiere que el INE aplique, ya no la austeridad republicana, sino la pobreza franciscana… Sugiere que se evite el pago de 700 millones de pesos en rentas donde se instalan sus módulos de atención al público, y que pida “asilo”, “cobijo” y se “arrimen” en locales de los edificios de los palacios municipales, en universidades o en bibliotecas públicas. “Si en las sedes de los ayuntamientos hay oficinas para el pago de predial, luz, agua… ahí podrían estar también los módulos de INE, para reducir ese gasto de 700 millones de pesos en rentas, ¿no?”, recomendó el diputado guinda Hamlet García. ¿Se le hace sospechoso?

Corte aletargada

Sigue sin definirse la SCJN en materia de prisión preventiva oficiosa. Y eso que este es un tema prioritario para el presidente del alto tribunal, Arturo Zaldívar. Tendrá que ser hasta este jueves que se defina si se le cambia la interpretación o no. Igual no hay prisa… nada más está esperando la decisión 40 por ciento de las personas presas en el país que están en la cárcel bajo la figura de prisión preventiva, lo que quiere decir que no tienen ninguna condena de la que se puedan defender.

¿Caballo que alcanza…?

Quien ha crecido a paso firme en distintas encuestas es el titular de Gobernación, Adán Augusto López. En los más recientes sondeos es el único aspirante de Morena que, de manera sostenida, incrementa puntos tanto en la interna del partido como en población en general. Pareciera que las pintas de “Estamos ‘augusto’” y “Que siga ‘López’” van surtiendo efecto. A este ritmo, la contienda morenista para el 24 podría quedar mucho más cerrada de lo esperado.

Los mensajes subliminales

Y hablando del responsable de la política interna, presumió en Twitter que ya anda revisando el denso borrador de iniciativa para reformar las leyes secundarias en materia electoral. La propuesta comprende más de un centenar de páginas, como se observa en la fotografía que compartió Adán Augusto, y en la que se puede ver el ‘ojo’ de César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, quien seguramente sugirió que en la imagen apareciera el libro Augustus, el primer emperador de Roma. ¿Mensaje entre líneas para las otras corcholatas?

Tantito contexto histórico…

Como el INE no hizo nada por detener una masacre en 1952, entonces la CNDH lo descalifica ahora. O por lo menos eso es lo que sugirió la titular de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Que alguien le avise que el órgano electoral se estableció en 2014 y hasta su antecesor, el IFE, se fundó en 1990. Con ejemplos como este se nota el 90 por ciento de presunta “honestidad” (¿sometimiento?) y el 10 por ciento de capacidad.

Operativo, en espera de ladrones

La policía de CDMX programó un operativo especial con motivo del primer partido del Tri en Qatar. Se proyectó un triunfo de los mexicanos ante Polonia y se pensó en un brote de algarabía, así como la presencia de carteristas y ladrones de celulares entre la multitud que, se creía, realizaría festejos en los Fan Fest instalados en la capital y otros lugares emblemáticos como el Ángel. Sin embargo, el empate de los nacionales no despertó la euforia esperada de la afición, por lo que el operativo, aunque listo, ya no se aplicó.

Visible escisión

La pugna entre las corcholatas morenistas ha profundizado la grieta en la bancada de Morena en el Senado. Mientras el coordinador Ricardo Monreal considera que el Presidente “no necesita” la marcha del 27 de noviembre porque mantiene una popularidad superior a 60%, hay senadores guindas que ya hasta preparan sus contingentes. También, mientras Monreal asegura que el plan B en materia electoral es inviable por inconstitucional, la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, urge a discutir la reforma planteada por el Ejecutivo. Por cierto, Citlalli sostiene que los que apoyan al zacatecano “no son ni la mitad de los que integran la bancada”. ¿Será?