Delgado, el otro mensajero

Cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aún no termina su recorrido por los Congresos estatales, ahora el líder de Morena, Mario Delgado, inició otra tarea como mensajero del presidente López Obrador. Resulta que tiene la instrucción de acudir a los estados para “invitar” a los gobernadores, a funcionarios y a toda la militancia del partido a acudir a la marcha del 27 de noviembre en la CDMX. Ayer comenzó en Morelos para instruir a Cuauhtémoc Blanco a sacrificar su último domingo de noviembre y marchar del Ángel al Zócalo.

Ganándose su embajada

Quien se subió a la defensa de las marchas fue Alejandro Murat, gobernador agonizante en Oaxaca, pues permiten “generar debate y reflexión” sobre lo que quieren los mexicanos. Así lo comentó ayer tras una reunión de seguimiento al tema migratorio con el Presidente.

A reunir a sus huestes

Hablando de marchas, la del 27 de noviembre que encabece el Presidente será el termómetro para medir el músculo de las corcholatas, a ver cuántos acarreados… perdón, seguidores, le entregan.

Alito, a guardar las maletas

Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, le negó la suspensión definitiva a Alito Moreno contra la emisión de la alerta migratoria que tiene en su contra. La juzgadora mantuvo su criterio, después de ya haber rechazado la suspensión provisional. Será mejor que el mandatario priista no viaje tanto, si no que quiere que lo vuelvan a detener “de manera arbitraria” como lo hicieron después de su viaje a Europa.

La pobreza de Silvano

El que está al borde de la inhabilitación por presuntamente haber ocultado información en su última declaración patrimonial es el exgóber de Michoacán Silvano Aureoles. Resulta que reportó –y de manera tardía– que no tiene ninguna propiedad, no es dueño de ningún vehículo, no trabaja para ninguna empresa privada ni tiene cuentas bancarias ni de inversión… Vamos, que no es dueño ni de su banquito verde. No obstante, en su primera declaración 3 de 3 reportó tener una propiedad en Morelia, un departamento en CDMX y un rancho en Zitácuaro, mismos que evitó mencionar en su declaración patrimonial de salida. ¿Y así suspira a ser candidato presidencial?

Escolapios, ¡a estudiar!

Se acabó la tolerancia. Una vez que el gobierno ha dado carpetazo a la pandemia de Covid-19, los alumnos que no acrediten los conocimientos suficientes en sus materias podrán ser reprobados por sus profesores a partir del 1 de diciembre. Así lo a conocer la titular de la SEP, Leticia Ramírez, tras comparecer en el Senado. “Nada más pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones que de repente en algunos asuntos se pueden presentar”, acotó la secretaria… Lo que sea que ello quiera decir. Entre eso y el show que se traen con los nuevos planes de estudio, más vale ponerse a estudiar.

Prioridades de Sheinbaum

Mientras en la Ciudad de México las mujeres deben enfrentarse al riesgo que implica el transporte público, como taxis, camiones o microbuses, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dedicó su conferencia a explicar que su gobierno, a través de la Secretaría de Obras, rehabilitó 37 bancas históricas de cantera con una inversión de 8.5 millones de pesos sobre Paseo de la Reforma. Las prioridades de la corcholata preferida de Palacio que quiere ser la primera presidenta de México.

Bonilla aseguró su fuero

El senador de Morena y exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se salió con la suya y el TEPJF lo confirmó en su escaño que ganó electoralmente en 2018. Resulta que ayer la Sala Superior desechó de plano y por unanimidad la demanda de recurso de reconsideración presentada por el PAN, que pretendía controvertir la sentencia dictada por la Sala de Guadalajara. Así, el también empresario aseguró su fuero ante cualquier eventualidad.