Las indiscreciones de Raquel

Quienes conocen muy, pero muy de cerca cómo iban las consultas con EU con el T-MEC advierten que las revelaciones hechas por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, incurren, cuando no en errores, por lo menos en indiscreciones, porque las consultas son privadas y lo que en ellas se trata no debe ventilarse en público. Y también en errores, porque en las consultas, Economía opera como abogado del gobierno y, entonces, dice o defiende lo que su representado –en este caso la Secretaría de Energía– le comunica o no. Así que, una de dos, o Buenrostro habló de más y, a veces, sin conocimiento de causa, o de plano quería “raspar” al equipo que la antecedió en la dependencia.

La oposición pierde color

Con tal de sumarse a la marcha “ciudadana” en defensa del INE del domingo, dirigentes nacionales, diputados y senadores de PAN, PRI y PRD anunciaron que se quitarán los colores de sus partidos por unas horas para sumarse a la protesta. “Eso es ridículo, es una burla y una farsa”, les respondió MC. “Los partidos de oposición no pueden perder sus colores por unas horas. Los partidos no deben participar para no distorsionar el objetivo”, protestó el diputado naranja Jorge Álvarez Máynez. La respuesta vino de inmediato: “¡MC es un esquirol!”, le recriminó el priista Rubén Moreira. Y el morenista Ignacio Mier completó: “La oposición ya perdió su color y todo; hoy ya sólo obedecen a su jefe: Claudio X. González”.

Caravanas con sombrero…

Feliz y contento llegó ayer el jefe de la bancada guinda a San Lázaro, Ignacio Mier, después de su visita al Presidente en Palacio Nacional. “Le fui a informar que, particularmente, yo fui quien elaboró la minería de datos de las partidas presupuestales de algunos ramos (del PEF), sobre todo de los organismos autónomos, que la verdad estaban muy abusivos (…) Y que lo que hicimos fue ajustar, por ejemplo, al INE, que se le ajustó su solicitud abusiva porque tiene un incremento real de 500 millones de pesos”. Y desde Palacio envió un saludo de campaña: “¡Saludo cariñoso a los poblanos!”.

Buscan contrarrestar movimiento pro INE

Parece que la marcha en defensa del INE sí tiene inquietos a los protagonistas de la 4T. A la retahíla de descalificativos desde el púlpito presidencial se suma ahora –como un acto casi desesperado– el posicionamiento conjunto de los góbers cuatroteros en apoyo a la iniciativa del Ejecutivo. “Contrario a lo que expresan los conservadores, la reforma electoral no propone el debilitamiento del INE, sino su fortalecimiento y anclaje en la voluntad ciudadana (…)”, reza la declaratoria firmada por los mandatarios estatales y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Pensarán que con este pronunciamiento desincentivarán la manifestación del domingo?

Cabildeo empresarial

En el Senado, representantes del Consejo Nacional Agropecuario y el CCE cabildean para que no se apruebe el dictamen que establece la eliminación progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, como el glifosato. Los empresarios buscan amedrentar con que se “caerá la producción nacional de alimentos, se incrementarán sus costos y habrá hambre en México”. No obstante, los senadores de Morena, encabezados por la vicepresidenta de la Cámara alta, Ana Lilia Rivera, tienen previsto convocar a las comisiones dictaminadoras el lunes 14 para aprobar dicho dictamen, pese a las presiones empresariales.

Sin derecho al voto de conciencia

El que se mueve no sale en la foto, decían en el PRI de Fidel Velázquez. Y en el PRI de Alito Moreno el que no se alinea no recibe recursos que le corresponden. Yulma Rocha Aguilar, diputada del PRI en el Congreso de Guanajuato, denunció que la coordinación de su bancada le avisó que le retirará los apoyos económicos para ejercer su función legislativa, en castigo por haber votado en contra de la reforma constitucional para ampliar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028. “Utilizar los recursos públicos como un instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos, es un acto perverso e ilegal”, denunció la legisladora.