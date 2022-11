Cierran las puertas a Alito

Cuentan los diputados azules que “Alito vuelve a tocar las puertas y no le abren”. Se refieren a los “insistentes llamados” –dicen– que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha hecho al PAN y PRD para retomar los acuerdos de Va por México y que nomás no le hacen caso. El propio presidente priista urgió ayer a Marko Cortés y a Jesús Zambrano “a dejar atrás las diferencias y fortalecer la coalición”. Pero tampoco hubo respuesta. Y después de la denuncia de MC, de que se cocina otro PRIMor para la reforma electoral, ayer el campechano dijo a sus aliados “en receso” que “el PRI siempre ha cumplido sus compromisos y acuerdos”.

El cabildeo de Gatell

Quien también tocó la puerta de la Corte fue Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Durante más de una hora estuvo cabildeando entre ministros para que no den revés a las reglas del etiquetado de alimentos, dado que se alista la discusión de un amparo promovido por la empresa Barrilitos.

Buenrostro, a dar explicaciones

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, comparecerá este martes ante el pleno del Senado, en el marco de la glosa del Informe. Entre otros temas, la funcionaria, quien como titular del SAT se caracterizó por su mano dura a la hora de cobrar impuestos, tendrá que explicar cuál es la estrategia ante el diferendo energético que se discute en las consultas del T-MEC, en el cual, si no se llega a un arreglo, tendrá que ser resuelto en un panel internacional. A ver qué argumenta, luego de la limpia del personal en la dependencia, el cual estaba a cargo de dichas negociaciones.

De nuevo a hacerla de bombero

Una vez más el canciller Marcelo Ebrard debió salir al quite y apagar un nuevo fuego en este gobierno. Y es que aseguró que el presidente López Obrador ya le encargó ver qué se puede hacer para contener la inflación y mejorar la economía, además de mejorar la seguridad en México. A lo mejor entre tanto florero, ayuda tener a un miembro del gabinete que se pone a trabajar, y no sólo hace lo que quiere el Presidente.

Lorenzo, con seguro acotado

El INE desmintió que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se haya aprobado un seguro de gastos médicos mayores con vigencia de más de tres años, pese a que se despide del organismo en abril de 2023, como resaltó López Obrador, pues es un contrato que tienen más de 3 mil empleados del instituto y mientras estén en el encargo. Por cierto, llama la atención que la nota tendenciosa fue publicada por medios afines a la 4T, de periodismo militante.

FGR cumple 4 años peleando 5 mmdp saqueados al Infonavit

La FGR cumplió ya cuatro años de litigio para recuperar los 5 mil 88 millones de pesos saqueados al Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, entre otros, por los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, quienes parecen determinados a no devolver ni un peso al erario, como ya lo hicieron los hermanos Max El-Mann Arazi y André El-Mann Arazi. Ellos, en 2020, entregaron a la Federación 2 mil millones que habían obtenido mediante contratos amañados con el Infonavit. Los Zaga están en litigio, uno desde prisión y otro libre, para no sólo no devolver el dinero al gobierno, sino para mantener su libertad, esto pese a que, recientemente, por tercera vez, un juez libró órdenes de aprehensión en su contra.

Prudencia calculada

Ayer el presidente López Obrador se contuvo, pues, aunque estuvo a punto de resaltar los porqués de la buena relación que lleva con Joe Biden, alcanzó a frenarse al recordar que hoy habrá elecciones en Estados Unidos.