La electoral, ¿en pleno Mundial?

En San Lázaro, los de Morena andan muy alborotados y animados ya con el Mundial de Qatar. Pero no porque piensen en viajar –al menos no todos– a la península arábiga, sino porque en los altos mandos de la bancada guinda creen que la reforma electoral podría aprobarse, salga lo que salga, en noviembre, “en plena justa futbolística”. Aunque el líder del PRI, Rubén Moreira, acotó ayer los ánimos: “¡No, no! Los que quieran y puedan, váyanse al Mundial, sin preocuparse. Aquí no hay ni habrá todavía dictamen, no hay borrador, no hay fecha”.

“Doble discurso” de MC

Fuerte criticó ayer el PRI la posición de MC frente a una eventual reforma electoral. Alito Moreno, diputado y líder nacional de su partido, balconeó al jefe de la bancada naranja, Jorge Álvarez Máynez, y lo acusó de que “miente” al público al rechazar el acuerdo parlamentario para buscar una reforma electoral en San Lázaro. “MC se desdijo, incluso miente, porque yo estuve presente en esa reunión privada y se votó por unanimidad” en la Junta de Coordinación Política y ahí votó a favor, aseguró. Criticó que, en un doble discurso, en privado la apoya, pero en público la rechaza.

Guerra sucia en Morena

Desatada está la guerra interna entre morenistas por la sucesión presidencial, con las filtraciones con las que Layda Sansores arremete contra Ricardo Monreal, la corcholata que se ha ido perfilando por su lado al no recibir el trato preferencial como los otros presidenciables desde Palacio Nacional, y es que, además de ser ilegal el espionaje, al parecer la información dada a conocer de manera manipulada anoche en el programa Martes del Jaguar, de la gobernadora campechana, salió de la Ciudad de México; pero de estar truqueada, Layda no sólo estaría incurriendo en un acto de muy mal gusto, como se consideran las campañas de desprestigio por el Presidente, sino podría resultarle negativo. Ya veremos en qué termina todo.

Mayores castigos a feminicidas

En medio de un ambiente de polarización que hace virtualmente imposible que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, resultó relevante la aprobación de diversas reformas a leyes federales para aumentar los castigos contra el feminicidio. El dictamen fue aprobado por 450 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones. Alienta ver que los legisladores todavía pueden alcanzar acuerdos. En el propio dictamen hay una referencia directa al caso que detonó las reformas y que fue el feminicidio de Reyna González Amador, víctima del Caníbal de Atizapán, que obtuvo notoriedad recientemente por el documental promovido por la Suprema Corte, especialmente por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, y producido por Javier Tejado. El impacto que tuvo generó finalmente las condiciones para que las reformas pasaran. Ahora van con los senadores.

Libra acusación por difundir, pero no por grabar

Quien poco o nada tiene que celebrar es David León. Y es que, pese a que la Fiscalía de Delitos Electorales de la FGR decidió, el lunes, archivar la investigación en su contra por la entrega de sobres amarillos llenos de dinero a Pío López Obrador (también exonerado), el extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil aún debe explicar por qué grabó los encuentros con el hermano del Presidente y, sobre todo, cómo es que las imágenes que tanto daño han hecho a la 4T llegaron a la prensa. La investigación es a raíz de una denuncia que presentó Pío López Obrador no sólo contra León Romero, sino también contra el periodista y archirrival del inquilino de Palacio Nacional, Carlos Loret… Se ve un panorama oscuro para León Romero.

Tirando ‘curvas’ hasta el último día

Trascendió que no sólo es uno, sino dos los testamentos políticos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha redactado para asegurar la estabilidad política del país en caso de estar… ausente, así que sus más cercanos o quienes se crean herederos no pueden sentirse confiados, porque en una de esas, incluso… ausente, vuelve a cambiar de opinión.