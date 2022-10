Delgado ofrece asesorías a Unid@s

Entre bromas y risas, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, se burló de la nueva agrupación opositora Unid@s, de Claudio X. González. Comentó que, como ese nombre ya existe –es de una agrupación “orgullosamente de izquierda y aliada de Morena” que encabezan Juan Hugo de la Rosa, exedil de Neza, entre otros–, les ofreció su asesoría para encontrar otro nombre. “Podrían ponerle PIFIA: Partido Independiente de Financieros Intransigentes y Acelerados, o “PÉLAME: Partido de Élites Liberales Ansiosas de México Empresarial; Finolis: Frente Independiente de Neoliberales (…)”, les recomendó.

Histrionismo parlamentario

La morenista Lucía Trasviña ayer se quiso lucir en el Senado. Primero, en el estacionamiento de la Cámara alta, tuvo a bien no saludar de mano al general secretario de la Defensa, como previamente lo hizo su coordinador Ricardo Monreal; no, ella le dio tremendo abrazo a Cresencio Sandoval, cual compadres de toda la vida. Después, ya en tribuna, no escatimó en su retahíla de adjetivos contra los opositores. De baquetones, mediocres, cabrones, pedorros y cínicos no los bajó. Sí, es la misma legisladora que días atrás protagonizó aquel show con la panista Lilly Téllez. Ganas de figurar, le llaman en el pueblo.

Tregua momentánea

Al conmemorar en el pleno del Senado el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, legisladores de todos los partidos reconocieron a la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la panista Alejandra la Güera Reynoso, quien enfrenta el reto de superar el cáncer. Ella, en su discurso, destacó la necesidad de promover la prevención y la detección temprana de esta enfermedad. Lo que llamó la atención es la imagen de las senadoras morenistas acudiendo a abrazar a la panista, lo cual cotidianamente es impensable, sobre todo en un escenario político marcado por la polarización permanente.

“Como dicen los chicos: ni lo topo”

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, aprovechó ayer su conferencia mensual para responder, una vez más, a quienes lo piensan en su oficina ‘rascándose la panza’ y cuidando el cajón de su escritorio donde guarda los expedientes de los casos espinosos para la 4T. Dijo que en su presidencia se han resuelto 43 mil asuntos. Además, se lanzó contra dos legisladores. A una senadora, por su crítica “tonta y poco seria” sobre el aborto, el martes con una pancarta en el Senado, y a un senador, por la obsesión enfermiza y mentirosa que tiene con él. A este último le pidió busque otras cosas que hacer en su vida para que deje de hablar mal de él, un día sí y otro también, aunque aclaró que, como dicen los chicos, “yo ni lo topo”.

Caso Digna Ochoa, “para la foto”

No gustó mucho a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados “el show” y la “pasarela para la foto” que escenificaron ayer en la Segob. “¡Hubo 10 oradores!” –exclamaron dos legisladoras azules– en el evento de la “disculpa pública” del Estado, por las omisiones, falta de protocolos y de debido proceso en el homicidio de la abogada. “Es correcto y justo el acto de responsabilidad del Estado y dar voz a los familiares”, dijeron, pero se quejaron de que hablaron en un largo evento Alejandro Encinas, Martí Batres, Olga Sánchez Cordero, Ernestina Godoy, Martha Rodríguez Estrada…

Apapachan a Monreal en la UNAM

Buen recibimiento le dieron a Ricardo Monreal en CU durante su intervención en el Congreso Internacional sobre Democracia, Derecho y Justicia. En el aula magna Jacinto Pallares, alumnos, académicos e impartidores de justicia escucharon al senador morenista argumentar sobre la importancia de que, en la transición que vive el país, se sigan impulsando las reformas constitucionales y legales pendientes, desde la pluralidad. Los asistentes reconocieron además la contundente defensa que el legislador ha hecho siempre de la UNAM. Sabe la Máxima Casa de Estudios devolver los afectos.