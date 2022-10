Reforma electoral, ‘bajo sospechas’

Sin confianza, “bajo sospechas” y sin los mínimos consensos, Morena intenta “mover su reforma electoral bajo la mesa”, advierten PAN, PRD y MC en San Lázaro. Cuentan que “la desconfianza en el PRI acaba con todo buen intento” y “su actuación bajo sospecha de los pactos de impunidad” son de tal alcance que “alejan la posibilidad de un acuerdo”. En las burbujas de poder de oposición nos aseguran que “el impulso de Morena no es más que ficción”, porque se pretende avanzar “en algo que carece de los más mínimos consensos”. El líder nacional priista, Alejandro Moreno, sostiene: “¡No a la reforma electoral planteada por el gobierno!”. “Ya se verá lo ‘híbrido’ del tricolor”, bromean los azules.

Ley de Ingresos, “limpia” y de puro trámite

En cuenta regresiva, la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2023 se avalará esta semana, en tiempo y forma, en el límite constitucional del 20 de octubre. Los operadores económicos de Morena en San Lázaro reiteraron a este diario que el decreto “va limpio y de puro trámite, sin cambios”. El propio jefe de la bancada guinda, Ignacio Mier, deslizó que “no hay incrementos, no hay actualizaciones, simplemente es ajuste conforme a la inflación que reporta el Banco de México”. Y que para ello, desde este lunes acuden “altos funcionarios de Hacienda, así como el procurador fiscal”, para delinear en comisiones a los legisladores el capítulo rubro fiscal del otro año.

Como anillo al dedo

Tras su gira por las 16 alcaldías, como parte de su campaña anticipada como la corcholata preferida de Palacio, la jefa de Gobierno continuó ayer con su promoción al recibir el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, el cual estará expuesto 16 y 17 de octubre en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa. Acompañada por el presidente de Coca-Cola México, Roberto Mercadé, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum dijo “bienvenida”, mientras veía de frente al trofeo. No cabe duda, la gira de la copa le cayó como anillo al dedo.

Internas panistas, entre gritos y sombrerazos

El PAN-CDMX renovó este fin de semana sus comités directivos regionales. La dirigencia estatal, que encabeza Andrés Atayde, dijo que se trató de un proceso democrático, transparente y respetuoso… Pero las benditas redes sociales documentaron lo contrario. Fueron varios los tuits que acusaron violencia, robo de urnas, detenidos, y algunas cuentas destacaron que hubo hasta balazos en la alcaldía de Xochimilco. Junto con este último señalamiento se difundió un video que muestra un centro de votación completamente destrozado, papeletas tiradas por todos lados y un detenido. Será la Comisión Electoral la que califique el proceso y emita su resolución de la elección.

Al servicio del doctor

El presidente Andrés Manuel López Obrador llevará esta semana a todo el gabinete federal a Tamaulipas para ponerlo a disposición de las necesidades del doctor Américo Villarreal, recién estrenado como gobernador. A ver si en esta ocasión, el Presidente sí opta por dormir en la entidad, pues durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca evitó pernoctar y prefería Nuevo León o Coahuila.

Violencia en Guanajuato

La violencia en Guanajuato continúa. No sólo son las masacres, como el multihomicidio del sábado en Irapuato. En Celaya, por ejemplo, siguen las extorsiones con nuevos modus operandi. En uno de ellos, según los comerciantes y empresarios, les dejan una nota con teléfono celular, de esos que se compran en tiendas de conveniencia. La nota dice que cuando suene el teléfono conteste. Los delincuentes dicen trabajar con el gobierno y amenazan con que si no responden, le van a quemar el negocio. Adjuntan fotos del domicilio y negocio de la víctima. Dicen que no quieren que cierren sus negocios, sólo que paguen la extorsión. Los principales afectados son lotes de autos usados, lavado de autos, bares y restaurantes, muchos de los cuales sí están cerrando.