Militares imponen agenda

Se cumplió lo que se les ofreció a los legisladores. Se les prometió, a todos los grupos parlamentarios, incluyendo a los de la 4T en San Lázaro, que tendrían una reunión con los secretarios de la Defensa y de la Marina, y la tendrán, el martes 18. Sólo que los altos mandos del Ejército determinaron que la reunión sea en las oficinas de Cresencio Sandoval, no en el Palacio Legislativo. Y ahí estaría también el titular de la Marina. Todo en el mismo viaje. Rendición de cuentas, pero desde casa. ¿Serán los signos del empoderamiento castrense?

Washington pone punto final a controversia

“El embajador no firmó ningún acuerdo”, afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos en relación con el acuerdo de seguridad que entabló su embajador en México, Ken Salazar, con el gobierno de Zacatecas. Según Ricardo Zúñiga, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, “no hubo un acuerdo formal”, y simplemente fue una charla como las que se tienen en todos los gobiernos estatales. Así es como el gobierno estadounidense le pone punto final a la controversia.

Moreira cuestiona a Unid@s

Ver para creer. Ahora resulta que el PRI cuestiona el origen de los recursos que financian al nuevo bloque opositor contra Morena y AMLO, que impulsan los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. “El grupo Unidos, con todo respeto, es un tema que se tendrá que discutir en el PRI, y ellos también. Tienen que plantearle a la nación quién financia, quiénes son, qué propósitos tienen, son ciudadanos o son actores que buscan el poder. Porque si son ciudadanos que buscan el poder, entonces no están actuando como ciudadanos”, denunció el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

Monreal y la voz del pueblo

Un día después de que, finalmente, el Presidente incluyó a Ricardo Monreal en su bolsa de corcholatas, el líder morenista en el Senado agradeció que López Obrador “reconozca que soy un aspirante legítimo a sucederlo; es un paso importante”. No obstante, el zacatecano hizo un exhorto a que ahora exista “igualdad en la competencia y piso parejo”, y sentenció: “El pueblo tendrá la última palabra”. ¿Será?

Sedena quiere encuesta paralela a la del INEGI

En medio de la polémica por la ampliación de los patrullajes militares, el Ejército quiere invertir algunos millones de pesos en contratar una encuesta para saber el nivel de aceptación que tiene entre los mexicanos. Se trata de un ejercicio similar al que realiza cotidianamente el INEGI, el cual no le cuesta un peso al instituto castrense. No se sabe si la Sedena no confía en el INEGI y mucho menos su real pretensión. Por lo pronto la convocatoria ya se lanzó e incluso algunas empresas enviaron cotizaciones de entre 1.5 y 4.7 millones, según los archivos de Hacktivistas Guacamaya.

Visita en Palacio

Quien anduvo ayer de visita por Palacio Nacional fue el ingeniero José María Rioboó, quien está entre los pocos empresarios en el libro El rey del cash. El asesor preferido del mandatario estuvo alrededor de una hora.

Siempre sí hay postura sobre Rusia

En esta ocasión, México sí votó a favor de condenar la anexión ilegal de territorios ucranianos a Rusia, dejando de lado su postura neutral en el conflicto. ¿Será que el Presidente cambió de opinión? ¿O el canciller Marcelo Ebrard y el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se le revelaron? Porque en lo aprobado con el voto de México se dice de manera muy clara que se “condena el hecho de que la Federación de Rusia haya organizado ‘referendos’, ilegales en sí, en regiones situadas dentro de las fronteras de Ucrania”, que está muy lejos del “a nosotros no nos metan en esos asuntos” que tanto repitió López Obrador.