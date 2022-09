Busca Monreal propuesta consensuada

Nos cuentan que Ricardo Monreal está tratando de encontrar una salida para evitar que se repita el rechazo rotundo que se observó a la reforma en el tema de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En los 10 días que se tienen para ratificar o replantear el tema, trabaja en la posibilidad de que la semana que entra se construya un grupo plural de alto nivel que se encargue de la redacción de una propuesta alternativa a la que fue enviada por los diputados. Ya hay pláticas con los líderes de los grupos parlamentarios. Veremos si el zacatecano mantiene el toque para llegar a los consensos.

El PRIMor mexiquense

Es lamentable que el informe del priista Alfredo del Mazo haya pasado sin pena ni gloria, pues de lo que más se habló posevento fue de la foto que su favorita se tomó con morenistas presentes en el evento. Alejandra del Moral la subió a sus redes sociales, muy abrazada a Higinio Martínez y a Ricardo Monreal. Y luego por qué los señalan como ‘primores’ y acusan de entregar la plaza. Entre eso y el voto del esposo de la aspirante a la gubernatura, Mariano González, a favor de la iniciativa de ampliación del plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, dicen que ya se está mostrando el coqueteo del PRIMor mexiquense. ¿Será?

Retiran a Yolanda

La diputada priista Yolanda de la Torre se fue ayer repentinamente de su curul de San Lázaro y aún no se sabe a dónde. Se dice que la van a premiar, aunque no se ha aclarado cómo ni con qué, comentan en la bancada. La presunta autora de la iniciativa tricolor para prolongar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028 solicitó licencia de manera indefinida. “Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado” –alegó– “con proyectos importantes y especiales que me motivan”. Sobre si su iniciativa vino de Palacio Nacional o por órdenes de AMLO, sólo comentó: “¡Yo ni lo conozco!”.

Regreso del asiduo visitante

Quien retomó sus visitas a Palacio Nacional fue el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues tempranito llegó al recinto para un encuentro con el Presidente, aunque no se informó el motivo. En una de esas, se mofaron juntos de la fake news en la que se aseguraba que el diplomático tenía cables de presuntos vínculos de Morena con el narcotráfico.

Ignoran a diputados con horario de verano

Ninguna secretaría, la de Energía, la de Economía, la de Hacienda, la de Salud… ninguna, ni la CFE, atendieron la petición de los diputados federales de entregar un estudio de las implicaciones que tendría eliminar el horario de verano. Así se quejaron en la Jucopo. Hasta los de Morena “se sintieron” porque no los escucharon. Dado que se trata de una propuesta del PRD, los perredistas y su coordinador aseguran que “hay consenso en todos los partidos, pero no se avanza en el dictamen”. Las secretarías “nunca nos contestaron, lo cual nos hace suponer que no hay tales ahorros y, por lo tanto, el horario de verano no tiene ninguna razón de ser”.

El mensaje de Ebrard en la ONU

Durante la exposición del plan para la paz del presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard expuso la importancia del diálogo y el multilateralismo, dejando fuera la idea de proponer una tregua de cinco años de paz, que tan criticada fue por los ucranianos, al considerar que con esto se le daría tiempo a Rusia para aumentar su poder militar. No vaya a ser que también malentiendan al secretario, y se provoque un problema mayor del que ya hay.