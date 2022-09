¿Confusión o premonición de Ken?

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo muy activo ayer con dos de las corcholatas presidenciales. En el Senado se reunió con integrantes de comisiones de Relaciones Exteriores y con Ricardo Monreal, pero también tuvo un encuentro con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, su trato, sin querer, no fue… digamos ‘equitativo’, pues en el evento con la mandataria capitalina tropezó –y no precisamente con el lodo de la construcción de la nueva sede de la embajada– y en lugar de decirle jefa de Gobierno, se refirió a Sheinbaum como “la presidenta”. Al ser cuestionado, alegó que se confundió con “presidenta municipal” y, sonrojado, aseguró entre risas: “Yo no me meto en eso”. Eso sí, la sonrisa que le sacó a Sheinbaum no se la quita nadie.

De bandos y neutralidad

Aunque ofreció neutralidad política a las corcholatas desde su nuevo cargo en el partido en el poder, Alfonso Durazo podría tener cierta inclinación por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, pues fue precisamente Cuitláhuac García, a todas luces afín a la mandataria, quien propuso al góber sonorense para la presidencia del Consejo Nacional de Morena, cargo que, por cierto, nuevamente pone al exsecretario de Seguridad en la agenda nacional. ¿Será?

¿Y la sana competencia?

Es bien sabido que eso de las licitaciones por concurso no es el fuerte de la 4T. La Autoridad Educativa Federal en la CDMX, de Luis Humberto Fernández, busca adjudicar de manera directa un contrato por mil millones de pesos para el arrendamiento de 31 mil equipos de cómputo. La dependencia ha cancelado en dos ocasiones las licitaciones y no ha emitido justificación jurídica para omitir los procedimientos de concurso establecidos en la ley, más allá de aducir que “no cuenta con las condiciones para la evaluación técnica”. ¿Será eso o más bien que el contrato estaría dirigido a Dell, como acusan los participantes?

El sismo en el tricolor

“Estamos fuertes, firmes, el PRI está bien apuntalado y de pie”, aseguró el presidente del partido, Alito Moreno. Pero no hablaba en términos electorales, se refería al dictamen de Protección Civil que confirmó que el sismo no dejó daños en la sede del partido. Muy diferente a lo ocurrido tras el terremoto causado en la bancada tricolor en el Senado, con el apoyo a la iniciativa para extender la presencia militar en las calles para labores de seguridad. Así, mientras el edificio no sufrió afectaciones, no estaríamos seguros de que se pueda decir lo mismo de la estructura política del partido.

Festejo zarandeado

Y vaya manera de festejar su cumpleaños la que tuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ricardo Monreal pasó un aniversario muy ajetreado, y no precisamente por la pachanga, sino por la manera en que se sintió el sismo en el edificio de la Cámara alta, pero también por la difícil discusión en comisiones unidas del dictamen para ampliar la permanencia del Ejército en las calles para realizar labores de seguridad. Esperemos que al menos haya tenido oportunidad de soplar la velita de algún pastel.





Tras el consenso

Hablando de Ricardo Monreal, el senador le batalló en comisiones, previo a la votación de la ampliación del quinto transitorio de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, para buscar consensos. Y es que, aparte de que la mayoría de los senadores priistas sostiene que no aprobará la iniciativa propuesta y aprobada en la Cámara de Diputados, el llamado bloque de contención, en el que figuran PAN, PRD y MC, se muestra como un dique ante lo que se considera será la militarización del país, al permitir que el Ejército y la Marina continúen unos años más en las calles, apoyando en las tareas de seguridad pública, por lo que el coordinador de la mayoría legislativa está en la búsqueda de alguna fórmula que consiga el ansiado consenso, lo que después de la votación de ayer en comisiones se ve distante.