Darlo por sentado

En el Congreso Nacional de Morena llamó la atención cómo prácticamente se da por hecho que la senadora Delfina Gómez ganará la elección del Estado de México. Y si no pregúntenle a Claudia Sheinbaum, quien la presumió en una foto de gobernadoras, cuando la exsecretaria de Educación ni encajaba en el grupo porque no es gobernadora. No es la primera vez que Sheinbaum deja entrever que serán dupla metropolitana, sólo esperemos que la jefa de Gobierno no copie prácticas de la maestra y pida diezmos a la burocracia capitalina para desviarlos a la contienda electoral.

Sentencia jurídica

No hay nada de ilegal en aventar peluches del Doctor Simi a los artistas durante sus conciertos. Esto ya quedó establecido por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Eso sí, el ministro pidió que “se respete el reglamento correspondiente, que no se lo avienten a la cara a nadie y, sobre todo, que no escriban mensajes de odio”.

Estratega de lujo

Quedó demostrado que el titular de la SRE no necesita contratar estrategas extranjeros ni expertos en campañas electorales. Para qué, si tiene a Malú Micher. La senadora morenista, en un derroche de creatividad y talento, posteó una caricatura de Ebrard como si fuera un detective de Scotland Yard. Junto al dibujo, escribió: “Él es Bond... Marcelo Casaubond, y es el canciller más cool (emoji de “cool”) del (emoji de mundo), pero también el que entrega mejores resultados, el mejor evaluado del gabinete y puntero en las encuestas (…) #ConMarceloSí #MarceloEsMiCarnal”. No, pues ¡que se ponga a temblar Antoni Gutiérrez-Rubí!

Pan y circo en la capital

Con la novedad de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer dio a conocer que el 25 de septiembre, a las 20:00 horas, se llevará a cabo el concierto gratuito de Grupo Firme en el Zócalo. La noticia causó júbilo en unos y reclamos de otros, quienes exigieron a la aspirante presidencial canalizar los impuestos de los capitalinos a políticas públicas en beneficio de la población y no al “pan y circo” que la presunta “izquierda” tanto cuestionó a los gobiernos anteriores. “Cabe precisar que el concierto no tendrá costo al erario, pues todos los gastos serán aportados por Grupo Firme”, aclaró la mandataria. ¿Será?

Morena, estatutos a modo

El sábado, en su Congreso Nacional, los militantes de Morena decidieron que el líder nacional y la secretaria general, Mario Delgado y Citlalli Hernández, amplíen su permanencia al frente del partido un año más, hasta después de la elección presidencial. Además, impulsaron cambios a los estatutos, los cuales se aprobaron con la aplanadora de mil 807 votos a favor, 520 en contra y 38 abstenciones. Entre ellos destacan otorgar al dirigente nacional la facultad de designar a los titulares de las secretarías de Finanzas y Organización. No cabe duda de que Morena es un ejemplo de democracia, cuestionó más de uno.

La izquierda y el partido gobernante

Y hablando de Morena, al parecer les caló que no pocas voces hayan señalado que se está alejando de la izquierda. Tan es así que tuvo que salir Rafael Barajas El Fisgón a tratar de aclarar que “la derecha y sus aliados mienten cuando dicen que Morena renunció a ser un partido de izquierda”. Para ello reprodujo parte de los nuevos estatutos, donde se dice: “Morena es un partido-movimiento de izquierda y antineoliberal (...) que busca dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano ...”. ¿Como dice aquello? Aclaración no pedida…

Lo que el Presidente quiso decir

Según Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, las élites han ocultado el racismo que permea en México. El coordinador de Comunicación Social apuntó lo anterior en defensa de las críticas que ‘llovieron’ por la arenga del Grito de Independencia de López Obrador.