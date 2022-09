El impresionante músculo político de Ebrard

Vaya músculo político el que este fin de semana mostró el canciller Marcelo Ebrard. Resulta que fueron alrededor de 120 localidades, entre ellas decenas de ciudades, en las 32 entidades federativas, en las que se realizaron actos de respaldo a Ebrard por parte de grupos de todos los sectores sociales, desde jóvenes hasta personas de la tercera edad y en actividades de toda índole. Si alguien pensaba que Ebrard había frenado su actividad frente al desempeño de las otras corcholatas, los hechos le dieron un mentís. Veamos ahora cómo asumen esta muestra de fuerza tanto el presidente López Obrador como el liderazgo de Morena.

Hacer el vacío

Nos anticipan en San Lázaro que en las bancadas de PAN y PRD varios propusieron a sus coordinadores de plano no asistir mañana a la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que, con el voto del PRI, la mayoría de Morena y sus aliados aprobará la iniciativa priista de prolongar cuatro años la permanencia del Ejército en las calles. Según argumentan, “más vale ser los ausentes que los copartícipes” de una flagrante inconstitucionalidad por la traición del PRI. Aunque la decisión del grupo –aclaran– no está tomada, algunos ya anunciaron que no acudirán.

Va por México, “juntos pero no revueltos”

A propósito del casi divorcio en Va por México, se anunció que en la discusión y aprobación del presupuesto, PRI, PAN y PRD se volverán a juntar, y hasta se les sumará MC. Ya hicieron pública su posición en el tricolor de que, con el gasto, AMLO y Morena “nos endeuda y genera despilfarro en caprichos personales y electoreros”. En el blanquiazul y el sol azteca reclamaron que el dinero se gastará “en caprichos y no en apoyos”, con fines “clientelares y electorales”. “Aquí iremos, sí, pero no revueltos”, advierten los enojados perredistas.

Sheinbaum mete acelerador

En Iztapalapa, recibieron a la candi… perdón, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con batucada, mariachis y banda en el trayecto del trolebús elevado que correrá del Metro Constitución de 1917 a la excárcel de mujeres. Después, en un acto masivo en el estadio Utopía Meyehualco, amenizaron el evento proselitis…, es decir, el inicio de pruebas, Eugenia León y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández. ¡Que viva México!, gritó entusiasmada la corcholata favorita de Palacio…

Campaña e indirectas

Y el otro suspirante que también ha escalado sus actos proselitistas es Ricardo Monreal, quien el sábado armó un mitin en el Monumento a la Madre con el pretexto de presentar uno de sus múltiples libros. Allí, insistió en que, una vez que lleguen los tiempos, se inscribirá como aspirante a la Presidencia. En esa línea, ayer le echó sus indirectas a la jefa de Gobierno. En un video, advirtió que ha sido blanco de ataques “patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros”. Al senador sólo le faltó decir ‘¿Verdad que sí, Antoni Gutiérrez-Rubí?’, en alusión al estratega contratado por Sheinbaum.

Alcaldesa apoyadora

Y en este bonito ambiente electoral anticipado, resulta que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, definió su apoyo en redes sociales al senador Ricardo Monreal: “¡Una gran alcaldía a la altura de un gran hombre! Cuauhtémoc es su casa, senador Ricardo Monreal, y no tengo duda, usted será el próximo Presidente de México”. Cuevas ha sido blanco del ala morenista que apoya a Claudia Sheinbaum, porque se le atribuye su pertenencia al grupo de Monreal. Un espaldarazo más que obvio.

Expectación por el informe de Del Mazo

Pocos informes estatales han generado la expectación que ha producido el que hoy entregará al Congreso estatal Alfredo del Mazo. Se espera que en el discurso haya señales sucesorias en el Edomex y por eso, entre otras razones, se seguirá con todo detenimiento.