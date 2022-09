Las habilidades de Adán Augusto

Buen manejo político el que mostró esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que, entre otras cosas, logró neutralizar a Alito Moreno y poner en pausa la alianza Va por México. Además, súmele su muy exitosa presencia entre los senadores morenistas. En esas estrategias se ve la mano de un secretario de Gobernación con un poder y habilidades como hace mucho no se veían en México. Y todos estos elementos también están sumando para la definición de la candidatura presidencial de 2024. Por lo pronto, en la semana que hoy termina, el político tabasqueño sumó puntos como hace mucho que no se veía.

Señales en el informe de Del Mazo

El quinto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo se celebrará el próximo lunes, donde se esperan señales sobre quién será la abanderada del PRI y probablemente de la alianza opositora, en caso de que se restaure. Lo que es un hecho es que Alejandra del Moral ha quedado rezagada, ya que, a pesar de haber instalado 300 espectaculares en territorio mexiquense, y por lo cual ya la investiga el INE, no logró repuntar en las encuestas, donde Ana Lilia Herrera se mantiene como la aspirante más competitiva y hoy por hoy se perfila para hacerle la competencia a Delfina Gómez, que ya no tendría toda la cancha para ella.

Entierra Morena desafuero de Alito

De ser el principal impulsor del juicio de procedencia contra el dirigente del PRI, ahora Morena echó los primeros puños de tierra para enterrar el expediente contra Alito Moreno. Resulta que para llegar al dictamen del caso “no hay una fecha precisa, yo no podría atreverme a decirles que va a concluir en diciembre, no hay un tiempo específico”, dijo Jaime Pérez, presidente de la Sección Instructora. Es más, ya adelantó que el caso no va a prosperar. “Cuando se califica un tema, en la Instructora no puede haber empate, tiene que ser por mayoría”. Y como la integran dos de oposición, el PRI y el PAN, y dos de Morena… Curiosidades de la política.

La hacen otra vez en una secundaria

Tremendo susto se llevaron ayer estudiantes, padres y autoridades de una escuela secundaria diurna, ubicada en el Centro de la CDMX, luego de que en redes sociales se viralizó una supuesta amenaza de un tiroteo, como los ocurridos en Estados Unidos. De inmediato se paralizaron las actividades y se activaron los protocolos de seguridad. Los padres fueron por sus hijos y la policía hizo un operativo con base en el cual se corroboró que se trató… de una fake news.

Paralelismos

“En mi país, los periodistas creíbles son descritos diariamente como traidores y antipatrióticos”. Las palabras son del pakistaní Zaffar Abbas, editor del periódico Dawn, durante el Congreso Mundial del Instituto Internacional de Prensa, en la Universidad de Columbia. Cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia, ¿verdad? Ah, eso sí, Abbas acotó que en Pakistán “ha llegado una etapa en la que pensamos que es una insignia de honor”.

Quedando bien con la monarquía

En el Senado, apenas se había dado a conocer la muerte de Isabel II, cuando legisladores de todos los partidos se soltaron a expresar sus dolidas condolencias y solicitar minutos de silencio. A contrapelo, el senador Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural, puso el dedo en la llaga, en medio del debate de la militarización, al solicitar un minuto de silencio… pero por la muerte de la niña Heidi Mariana Pérez, presuntamente provocada por personal del Ejército en Nuevo Laredo: “Heidi murió a los cinco años. No tuvo la oportunidad de una larga vida, como la reina Isabel II”, dijo. Nadie más se manifestó al respecto.