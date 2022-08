Más vacantes para exgóbers

Quien ya tiene asegurado un cargo dentro de la 4T por no haber metido mano en las elecciones estatales y permitir que otro cachito del mapa se torne guinda es Carlos Joaquín González, gobernador casi saliente de Quintana Roo. El presidente López Obrador indicó que no habrá ofrecimiento a todos los góbers salientes, pues Alejandro Murat, de Oaxaca, ya se anda candidateando para 2024, y aunque no citó su caso, menos está en ese supuesto Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien seguramente al primer minuto de dejar de ser gobernador, y ya con un fantasmal fuero, se pela de Tamaulipas.

¿Proselitismo en Edomex?

Y hablando de últimos minutos en los cargos, Delfina Gómez, todavía secretaria de Educación, no escatimó en irse a lucir al Estado de México, ese que también quiere pintar de guinda, pues entregó reconocimientos a mil 108 docentes. Y aunque los homenajeados también eran de estados como Colima, Michoacán e Hidalgo, nada casual decidió hacer el acto en tierras mexiquenses. ¿Campaña anticipada?

Futurismo en la cámara

Sin decir agua va, en su encuentro con diputados federales, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se dirigió y saludó al coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, como “futuro presidente de esta Cámara de Diputados”. Ante la mirada sorpresiva del priista, el consejero electoral sólo comentó: “¡Bueno, bueno, eso lo van a decidir ustedes!”. Quizás algo sabe don Lorenzo, aunque también es posible que se haya confundido, como lo hizo con el jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, a quien todo el tiempo lo estuvo llamando “Jorge”. Al final tuvo que disculparse con un “¡perdón, Nacho!”.

Ubicar a los personajes tampoco es lo suyo

A Elizabeth García Vilchis, presentadora del Quién es Quién en la Mentiras, no sólo le hacen falta clases de lectura sino de reconocimiento facial. La funcionaria ni se inmutó al presentar un video en el que aparece el periodista Carlos Marín, pero identificado como Mario Marín, ¡sí, el exgóber precioso de Puebla! Si bien el video era del Canal 14, dirigido por Jenaro Villamil, es otra muestra de que doña Elizabeth no sólo no revisa lo que va a leer sino cualquier tipo de contenido que presenta, quizá porque sólo le pagan más de 80 mil pesos por pararse unos minutos cada miércoles.

Defiende oposición a Olga… de Morena

Sin excepción, todos los partidos aplaudieron y reconocieron la labor de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, en una cariñosa despedida ayer como presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, al concluir sus trabajos. Incluso MC, que hasta el último momento se quejó de que no le dejaron integrar a uno de sus diputados. El priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín la defendió hasta de sus propios compañeros de la 4T, al reconocerle su talento para superar las diferencias e inconformidades –dijo– de los legisladores de su propio partido “que no compartieron sus decisiones” como presidenta.

Presiones a la tauromaquia

Coptada por el poder económico de las organizaciones animalistas, la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo rector es José Antonio de los Reyes, sucumbió a las presiones y decidió cancelar un coloquio dedicado al análisis de la tauromaquia. Se trata de una flagrante violación a las libertades de cátedra y de discusión de las ideas que esta institución pública está obligada, por ley, a respetar. En la comunidad académica se lamentan que este foro, que ya había comenzado, haya sido anulado por los intereses que giran en torno de estos grupos, muchos de ellos financiados desde el extranjero.