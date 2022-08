Ofrecen ‘todo el respeto’ a Lorenzo

El presidente del INE “no es santo de la devoción de Morena porque no es ningún santo”, se quejó el jefe de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier. Hoy lo recibirán los diputados de la 4T y el morenista le ofreció “todo el respeto”. “Nos cae bien, es un hombre inteligente, articulado y con el que se puede platicar; lo que no nos gustan son sus actitudes”, deslizó ayer en los pasillos del Palacio Legislativo. Y remató: “Tiene una falta de consistencia con el cargo que le consiguieron, porque fue conforme al régimen de cuotas y de cuates”.

Monreal, de nuevo excluido

Los morenistas contrarios a sus aspiraciones podrán decir que se trataba de un acto del Ejecutivo y por eso no se invitó a Ricardo Monreal. Pero lo cierto es que a la reinauguración, ayer, del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional acudieron las corcholatas del gabinete, comenzando claro por Claudia Sheinbaum, así como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Todos ahí debajo del “ojo de Dios”, elemento simbólico ubicado al centro del techo, que representa “la vigilancia divina” de las leyes. A quien sí invitaron fue a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y única oradora en el acto. Corcholata o no, se vio rara la ausencia del presidente de la Jucopo en una ceremonia sobre el parlamento. ¿Y el piso parejo?

MC, con el PRI “amigo” o con el PRI-Mor

Difícil dilema ha tenido que enfrentar Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Primero acusó al PRI de recurrir al llamado “PRI-Mor” para, en complicidad con Morena, dejarlos fuera de la Permanente. Pero cuando Va por México decidió apoyar la orden del Tribunal Electoral de darle un espacio a los naranjas, MC agradeció la decisión del “PRI amigo y congruente”. Ayer que la Corte echó abajo la reforma aprobada para que el tribunal “no interviniera” en las decisiones del Congreso, MC volvió a la carga. “Estamos dando la batalla contra el PRI-Mor” y “la Corte nos da la razón”, “lo que aprobaron es inconstitucional”, criticó el jefe naranja, Jorge Álvarez Máynez.

Respuesta estilo Adán

Entre que no quiere declarar y que se le va la lengua, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó pronunciarse por el avance en la indagatoria de los 43, pues en Bucareli “no somos agencia investigadora”. Esto, pese a que el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, presidió la indagatoria de la comisión para la verdad en el caso, creada por decreto presidencial.

Tiro por la culata

El Presidente ha de haber pegado coraje durante su conferencia. Resulta que cuando hacía referencia a un tuit de la “diputada conservadora” América Rangel, del PAN, en el que llama “bestias” a delincuentes, pues –dice– no tienen derechos humanos, el mandatario pidió que le pusieran ese post en pantalla, pero su equipo cometió un error y en su lugar puso un video de la senadora –también panista– Kenia López Rabadán, donde se lanza fuertemente contra la militarización y lo acusa de obsesionarse con el “poder” y el “dinero”. López Obrador se limitó a decir “zafo” y de inmediato pidió que pusieran el tuit correcto. Kenia aprovechó para agradecer la promoción en la mañanera.

Los focos en Narro

Atentos en lo que hoy dará a conocer José Narro Céspedes en su informe de actividades en la antigua sede del Senado, en la Casona de Xicoténcatl, porque si el senador aplica el principio cuatroteísta de no mentir y no traicionar, tendrá que responder sobre qué pasó con los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Zurita, quienes llevan 170 días desaparecidos, luego de que su amiga la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se los enviara en marzo a la Ciudad de México, como él los había pedido por escrito, para que le sirvieran de escolta personal. Y es que a la fecha, por más que los familiares de los agentes se lo han exigido, Narro no ha dado respuesta puntual que pueda ayudar en la investigación y búsqueda, por lo que se espera que hoy lo haga.