Lorenzo, del apapacho a la crucifixión

De los apapachos, reconocimientos y abrazos que recibió de dirigentes y diputados del PAN y el PRD, quienes le prometieron defenderlo “hasta con sus vidas”, Lorenzo Córdova irá el próximo martes “a la crucifixión” con Morena, PT y PVEM. Aunque ya le advirtieron que en la próxima cita en San Lázaro –para el debate de una eventual reforma electoral este año– “sentirá ‘el rigor’ de Fernández Noroña, de Ignacio Mier y de muchos otros”, el presidente del INE dijo ayer en los pasillos del Palacio Legislativo “que no les extrañe, yo voy con todos, con quien me invite, siempre y cuando sea con respeto”. Pues a ver…

Aceleran “guillotina” en San Lázaro

En Campeche y en San Lázaro llevan prisa y afilan ya la “guillotina”. Aunque se esperaba que fuera hasta hoy viernes, la Fiscalía de Campeche ratificó ayer mismo la solicitud de desafuero de Alito Moreno. El vicefiscal Anticorrupción del estado, Loreto Verdejo Villacís, acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a concluir el trámite que inició el miércoles el fiscal Renato Sales. Y también, con la misma velocidad, la mayoría de Morena se dispuso desde ayer a integrar la Sección Instructora, instancia –con mayoría de la 4T– encargada de recibir a los acusados, organizar los alegatos entre acusados y acusadores y hacer el dictamen que debe pasar al pleno.

“Gobierno, en falta” en caso Ayotzinapa

Quien no quedó nada satisfecho con el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa fue el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza. A juicio del también ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el documento no aporta nada nuevo. En contraste –expuso en un tuit–, quedan sin respuesta dos importantes preguntas: ¿dónde están los 43 estudiantes? y ¿quién dio las órdenes para que eso pasara? Para el exombudsperson capitalino, el gobierno no sólo sigue en falta, sino que ahora da por muertos a los estudiantes. Y rubrica su mensaje citando a doña Rosario Ibarra, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Complejo panorama para FGR

Con las manos en los bolsillos y cabizbajo salió de Palacio Nacional Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, tras el informe que presentó la comisión de la verdad a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Quizá porque el fiscal sabe que no la tiene fácil, pues debe amarrar bien al menos 33 casos a judicializar y buscar más opciones ante la negativa de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, de cooperar con la 4T a cambio de beneficios.

Amparo vs. la SEP

Aunque todavía ni se publica en el Diario Oficial de la Federación, el plan de estudios de la SEP ya fue impugnado en tribunales por Educación con Rumbo. La organización tramitó un amparo para que la dependencia que conducirá Leticia Ramírez no elimine los grados escolares y los sustituya por fases de aprendizaje, las cuales, por ejemplo, sólo serían tres para la educación primaria. Al tiempo.

Delirio guanajuatense

Habrá quien diga “ya lo perdimos…”, pero lo cierto es que más allá de bromas, ya resulta un tanto inquietante la estabilidad mental del expresidente Vicente Fox. Tuvo la delirante idea de lanzar un reto: “Invito a: AMLO, Salinas, Zedillo, Calderón, Fox. Reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. Demostremos que México es primero!!”. Como, evidentemente, ninguno de los aludidos respondió a la genial propuesta, él solito se respondió horas más tarde “PRESENTE!! Acepto el reto!! Presidente Vicente Fox Q.”. Hizo un ‘Fox’. Qué le vamos a hacer.