Polémica en el Congreso

Duro se fueron ayer los jefes de las bancadas de Va por México en San Lázaro en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Luego de que diputadas del PAN lo bautizaron como el Gutierritos, el priista Rubén Moreira y el perredista Luis Espinosa lo llamaron “matraquero”, por el especial recibimiento que el morenista dio al fiscal de Campeche, Renato Sales, cuando acudió a solicitar el desafuero de Alito Moreno.

Sanción por balconeo

Se la pasó meses estirando la liga de críticas contra el conductor Carlos Loret de Mola, luego de que difundió la investigación de la casa gris, pero no sólo eso, sino que se lanzó, pese a que el propio Inai le advirtió que no podía, a revelar datos personales del periodista. Ayer vino la sanción, pues el organismo autónomo ordenó al Órgano Interno de Control emitir la sanción que corresponda. Aunque no podemos esperar gran cosa del OIC, pues la Secretaría de la Función Pública es un fantasma.

Su labor es protegerlas... y revictimiza a las mujeres

A la que le urgen unos cursos de perspectiva de género es nada menos que… a la coordinadora del Centro Integral de Justicia para Mujeres de Veracruz, Irma Hernández San Gabriel. Resulta que, en una charla sobre el “empoderamiento de las mujeres violentadas”, las culpó y revictimizó. “(…) Muchas mujeres, vaya, siento que a veces disfrutan esos golpes cuando aman”, expresó. Lo más lamentable es que lo dice la funcionaria de un estado que contabiliza 43 feminicidios durante el primer semestre y es la cuarta entidad con mayor cantidad de casos.

Leña al fuego

Ahora no fue Eugenio Derbez ni Rubén Albarrán, de Café Tacuba… Ahora fue la némesis del presidente López Obrador quien salió con todo a criticar el Tren Maya. Sí, Felipe Calderón, la encarnación de lo que el mandatario llama “los conservadores”, posteó un video en Twitter donde se ven las obras: “El proyecto totalmente desquiciado para destruir la selva, a pesar de órdenes judiciales en contra. Debe documentarse esta locura, para que quede registro en la historia de México y de la humanidad”. Y el expanista rubricó su mensaje con el hashtag #SélvamedelTren. Hoy seguro AMLO dirá: ‘¿Ya ven? Se los dije, detrás de los pseudoecologistas está la mano de nuestros adversarios’.

Rosario Piedra, de nuevo en polémica

No todo es división y polarización en política. Ayer, mujeres morenistas, panistas, perredistas y priistas protestaron juntas contra la CNDH –que aún encabeza doña Rosario Piedra– en el Senado. La comisión “nos ha ofendido al promover una acción de inconstitucionalidad contra reformas de Yucatán, y todo para proteger a deudores alimentarios morosos, dizque porque sufren discriminación al no poder ser candidatos”, se quejó la perredista Angélica de la Peña. Y justificó: “Primero es el interés superior de la niñez y luego también primero la niñez”.

En defensa de Lety

En su tercer día hacia la transición para tomar las riendas de la SEP, Leticia Ramírez, quien fue bañada con elogios presidenciales en la mañanera, tras las críticas recibidas –incluso en Canal Once–, se placeó por Brasil 31 y hasta tuvo una charla con trabajadores. Claro, después de haber acudido a Palacio Nacional, pues todavía no deja la dirección de Atención Ciudadana.