Trato VIP al fiscal campechano en San Lázaro

Personal, especial, amable y atento fue el trato que tuvo ayer el fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales, en San Lázaro. Al acudir a entregar su ya anunciada solicitud de desafuero contra Alito Moreno, fue a la Secretaría General del Palacio Legislativo, pero lo recibió el mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, de Morena, quien lo acompañó, lo paseó y los llevó frente a los periodistas para dar detalles de su solicitud contra el presidente nacional del PRI. Pero aclaró: “Yo no traje a ningún fiscal, lo recibí y presentaron un documento, me solicitaron darlo a conocer y es lo que se está haciendo, no se está promoviendo ni se trajo a nadie”. Y fue más allá: “¿Amigos? Lo conozco, le tengo aprecio, sí. Nunca hemos ido a comer, a lo mejor lo hacemos un día de estos, pero no hay nada oculto”.

Estalla pleito en familia de la 4T

Vaya bronca familiar que se traen en la 4T, entre Morena y el PVEM. Resulta que la diputada federal de Morena, Araceli Ocampo, y la tesorera del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz, arremetieron contra el gobernador verde potosino, Ricardo Gallardo, al que acusaron de corrupto y de incumplir acuerdos con los trabajadores y que reprimió sus manifestaciones. Indignado, el dirigente del partido y jefe de la bancada verde en San Lázaro, Carlos Puente, acusó ante periodistas en San Lázaro que los corruptos son otros, y que “no se incumplieron acuerdos porque no existen; el mandatario estatal jamás va a pactar en lo oscurito para mantener prebendas o vender plazas”, reclamó. ¿Qué no la ropa sucia se lava en casa?

Va por México, por partes en Edomex

Si bien no se ve nada fácil, sencillo ni rápido que cuaje la alianza PRI, PAN y PRD en el Estado de México, ya ayer se dieron los primeros pasos, aunque por partes. En algún lugar estuvieron en un primer encuentro, juntos, los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano; sus corcholatas, Enrique Vargas y Omar Ortega, y hasta sus representantes ante el INE. “Estamos dialogando para construir unidos la mejor ruta para el Estado de México rumbo a 2023″, presumieron con una foto en sus redes sociales del cónclave. ¿Y el PRI?

Ya se vio en mancuerna…

Con abrazo tras abrazo, fotos y selfies, Claudia Sheinbaum se desvivió en apapachos hacia Delfina Gómez, quien deja la SEP para irse a campañear con la bandera de Morena por el Edomex. Seguramente la jefa de Gobierno de la CDMX ya se vio haciendo mancuerna con la maestra a partir de 2024.

‘Escapada’ inusual

Esta vez no iba con su uniforme de beisbol. Nadie supo a dónde iba ni qué iba a hacer, pero lo cierto es que ayer el presidente López Obrador se ausentó por varias horas de Palacio Nacional. Minutos después de haber concluido su mañanera, salió a bordo de su camioneta con rumbo desconocido y sin evento alguno en la agenda. Fue a “un asunto personal y privado”, fue la respuesta ante la curiosidad de los reporteros. Se vale, ¿no?

El sueño de Ken

Parece que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aplica esa de “se vale soñar”. Después de que el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Reducción de la Inflación, con la que se respalda la creación de energías limpias, el representante de Washington consideró que esa norma pone a México y Estados Unidos en una posición “para ser una potencia de energía limpia”. Agregó que esa ley “puede catalizar el movimiento hacia ese futuro compartido”. Ok, pero primero que en México se deje de impulsar el carbón y los combustibles fósiles, ¿no será, mister Ken?