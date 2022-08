Desaire del magistrado presidente a diputados

El pleito entre magistrados del Tribunal Electoral y diputados de la llamada 4T ya escaló muy alto. El tema de la integración de MC en la Comisión Permanente y la negativa de los legisladores a cumplir la sentencia, llevó a que el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, desairara la invitación formal y oficial de la Jucopo en San Lázaro –que preside el priista Rubén Moreira– y declinó asistir a los foros de la reforma electoral. Con cortesía, lamentó que “desafortunadamente, en esta ocasión me será imposible participar en tan destacado diálogo”. ¡Ah!, pero con la misma atención les envió su último libro a los diputados, Justicia desde la minoría: votos particulares y concurrentes, para que se ilustren.

Lorenzo y sus consejeros, a la carga en San Lázaro

Y contrario a la determinación del presidente del Tribunal Electoral, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó que sí acudirá a la áspera y puntillosa mesa de debates sobre la reforma electoral en su contra, que propuso el presidente López Obrador. Y su respuesta afirmativa no fue a la Jucopo, quien hizo la “gentil” invitación, sino personalmente al líder de Morena, Ignacio Mier. Pero no irá solo, están invitados todos los consejeros y ya prácticamente todos confirmaron. Y también acudirán algunos de los magistrados electorales federales. Irán a la carga en contra de una reforma que busca su desaparición. ¡Vaya tarea!

La Guardia y el simbolismo patrio

La Sedena tiene casi todo listo para el desfile militar del 16 de septiembre, el cual estará integrado al 70% por la Guardia Nacional. Pero no sólo eso, se prevé que en pleno festejo patrio Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ceda la responsabilidad de la corporación al general Luis Cresencio Sandoval. Con ello, y los tiempos del Legislativo, es casi un hecho que el cambio de mando será, si bien quizá no por decretazo, sí por la vía de los hechos, y no con reforma a ley reglamentaria, como quiso matizar el martes el Presidente.

Se mantiene la fractura en el TEPJF

Ayer se evidenció, una vez más, que la relación entre magistrados del TEPJF no es la mejor. Parece que aún no se restaña la fractura que dejó la rebelión de agosto de 2021, que culminó con la destitución de José Luis Vargas como presidente. En la sesión pública de ayer, éste acusó, visiblemente molesto, una “filtración indebida”, con fines mediáticos, del proyecto de sentencia que presentó al pleno para regresar su escaño en el Senado al exgóber de Baja California Jaime Bonilla, proyecto que al final se aprobó por mayoría, lo que no significa que el enojo desapareció.

‘Colmillo’ campechano

Layda Sansores la hizo de nuevo. La gobernadora morenista de Campeche le dio fácilmente la vuelta a la orden del juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López. Citando la sentencia en la parte que dice “(...) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (...) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin”. Y por ello… Taráaan, hizo público otro video de Alito Moreno, sí señor…

Buzos subutilizados

Ironías de la vida. Lo que tanto necesitaba el gobierno para rescatar a los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, eran buzos expertos en cuevas, que pudieran descender por los túneles, estar acostumbrados a nadar por espacios estrechos y que tengan el equipo adecuado para poder sumergirse en estos resquicios. Bien podrían contactar a buzos de Quintana Roo, como los que interpusieron las demandas contra el tramo 5 del Tren Maya, para que ayuden en las labores de rescate. Seguramente ellos están dispuestos a ir, sólo falta que el gobierno deje de lado sus disputas y los contacten.