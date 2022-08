‘Las vueltas que dio la vida…’

Como era de esperarse, las redes sociales fueron un hervidero luego del anuncio de López Obrador de que, por la vía del decreto (“acuerdo”), hará que la Guardia Nacional pase a quedar adscrita a la Defensa. Circularon profusamente declaraciones de AMLO cuando era dirigente opositor, en 2010, advirtiendo que “no es con el Ejército que se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”, exigiendo “que no se utilice al Ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles” y dejando en claro que “no podemos nosotros aceptar un gobierno militarista”. Como dice la interpretación de Rocío Durcal, “cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas…”.

Parlamento electoral de ‘sordos’

Cada quien va con su música y su narrativa por su lado. Los de la oposición en San Lázaro no acuden a los foros de Morena y sus aliados, y los de la 4T no asisten a las mesas de Va por México para escuchar a los ponentes invitados. A los primeros temas, como la integración de ayuntamientos y alcaldías, la segunda vuelta electoral, la urna electrónica, entre otros, la oposición no fue a escuchar a los expositores. Mientras que a las ponencias de José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, en la primera mesa llamada Evolución de las reformas y la visión hacia el futuro, que organizaron PAN, PRI y PRD, tampoco llegaron los de la 4T.

¿Mensaje al electorado de BJ?

Ayer, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la fiscalía local detectó 10 empresas fantasma “vinculadas al cártel inmobiliario” de la Benito Juárez. Consideró que “está muy extraño” que el hoy líder de los diputados federales panistas, Jorge Romero, “no estuviera enterado” de que, cuando gobernaba la demarcación, algunos funcionarios otorgaban permisos de construcción irregulares. Y remarcó que por ello “se les acusa de enriquecimiento ilícito, y trabajaron en muchas administraciones (del PAN)... y es importante que lo conozcan todos los habitantes de la ciudad y particularmente de la Benito Juárez”.

Justicia tortuosa

La escena del video que se difundió hace unos días en redes sociales, donde se observa a un policía de la CDMX poniendo una bolsa de plástico a un detenido, al tiempo que le propinaba golpes en la cabeza, es suficiente para que la persona agredida esté en libertad por actos de tortura, aunado a que los abogados ya acreditaron alteración del reporte policial sobre la detención y falta de pruebas contra el aprehendido. Pero, lejos de ello, la fiscalía capitalina consignó el caso a un juez, y a su vez el juez dictó prisión preventiva. La víctima lleva ya dos meses en prisión y su caso, lejos de la revisión.

Compromisos ambientales

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recordó que los presidentes Biden y López Obrador realizaron una declaración conjunta en la que adoptaron “una América del Norte limpia, reconociendo la importancia de invertir en fuentes de energía renovable, y promoverlas”. Por esto, míster Ken aseguró que “este compromiso debe trascender los desafíos políticos del momento”. Lo curioso es que ese compromiso que habría asumido el mandatario mexicano se contrapone con su política eléctrica, que se concentra más en el uso de energías sucias que en las renovables.

Apertura y desmañanada

El presidente López Obrador abrirá a la prensa, por primera vez, una reunión diaria de seguridad. Aunque ya había hecho el compromiso con los medios, estaba esperando que retornara Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, luego de que pescó por enésima vez Covid-19. Sin embargo, el acceso sólo estará limitado a cinco medios, y se prevé que en días posteriores ingresen más, de cinco en cinco.