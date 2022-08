Ya se vio…

Dice el aún gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, que no tiene nada de malo aceptar una embajada. Muy por el contrario, el mandatario saliente considera que es un honor representar a la nación en el extranjero. A pesar de insistir que no sabe qué va a hacer de su vida después del 5 de septiembre que entregue el poder al morenista Julio Menchaca, parece que no le hace el feo a irse del país.

Innovación diplomática

La Comisión Permanente ratificó ayer a los embajadores en Irlanda, Azerbaiyán, Dinamarca, Rumania y Rusia, aunque este último, Eduardo Villegas Megías, no recibió el respaldo de la oposición por no tener experiencia diplomática y por no hablar ruso. A su salida de la Cámara alta, Villegas declaró que como embajador impulsará los “hackatones de Wikipedia en ruso”, con el objetivo de mejorar la calidad de los contenidos de la información sobre México en materia turística, política y cultura. Mientras echa a andar su proyecto de “innovación”, adelantó que ya está tomando clases para aprender la lengua de Tolstói y Dostoyevski. ¡Menos mal, tovarich!

Martí, bien y de buenas

Quien ya tuvo una buena semana fue Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues ya se llevó dos menciones en el foro más visto del país: la mañanera. El lunes, el presidente López Obrador resaltó que logró ganar un distrito en la Benito Juárez, bastión panista, y ahora, con 30 años de trabajo en la ciudad, fue electo como congresista en la Ciudad de México. Ayer, ya lo palomeó como corcholatita al Gobierno de la Ciudad de México para 2024.

A macanear con las estrellas

La intención de la 4T de impulsar el rey de los deportes va en serio. A las 10:30 de hoy jueves, el estadio Fray Nano, de la Venustiano Carranza, se vestirá de gala, pues recibirá la presencia nada menos que del ídolo de Navojoa y expícher estelar de los Dodgers, Fernando el Toro Valenzuela, acompañado de la exestrella de los Rockies de Colorado Vinicio Vinny Castilla y el exjugador de los Cerveceros de Milwaukee Teodoro Higuera. El motivo: la inauguración de la Clínica de Beisbol IMSS 2022. Y como los escolapios están de vacaciones, ojalá que puedan ir a inspirarse de estas leyendas del diamante.

Ignorancia parlamentaria

El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña y el senador del grupo plural Emilio Álvarez Icaza protagonizaron ayer un encontronazo que no dejó muy bien parado al primero. El petista criticó la “ignorancia” de sus pares de oposición porque plantean que la diplomacia es entregarse a la inversión extranjera, a la rapacidad. Ante ello, Álvarez Icaza le cuestionó “ahora que habla de ignorancia, que eventualmente es un buen campo donde se mueve, le quisiera preguntar”, y soltó: ¿sabe usted la votación del Senado sobre el T-MEC? ¿Nos puede decir quién propuso el T-MEC?, y ¿cómo le van a hacer para justificar que lo aprobaron y aplaudieron como focas, como si regresaran Texas, y ahora lo están invocando en lo que ustedes aprobaron? Noroña no contestó porque –dijo– no le alcanzaba el tiempo.

Acorralado

El senador José Narro Céspedes tendrá que explicar qué ocurrió con los dos elementos de la Marina que desaparecieron en marzo pasado sin dejar huellas, luego de que se pusieran a su disposición en la Ciudad de México para servirle como guardaespaldas. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la legisladora Sofía Carvajal ha presentado un punto de acuerdo que busca acabar con el hermetismo y manejo confuso que el propio senador ha hecho del tema, toda vez que, de inicio, el zacatecano incurrió en abuso de poder y tráfico de influencias al pedirle a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, que le autorizara, para su servicio personal y con costo al erario, dos agentes de seguridad, mismos que estaban comisionados en el municipio ubicado entre los más inseguros del país. A meses de evadir el caso, el cerco se cierra en torno del vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado. Veamos qué responde.