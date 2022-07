Higinio no pierde la fe

Insistente en que, aunque Delfina Gómez encabeza las preferencias entre las mujeres, él aventaja entre los hombres, parece que a Higinio Martínez no lo desanima que la maestra le lleva una buena delantera, aunque la popularidad se haya medido con esa separación por género. Es más, el senador se ufana de que la gubernatura quedará en manos de un texcocano y que, “no es por presumir, pero los cuatro (Delfina, Horacio Duarte, Fernando Vilchis y él, finalistas en la contienda interna) provenimos del mismo equipo de trabajo que me ha tocado coordinar desde hace muchos años”. Se ve que todavía alberga esperanzas.

Hacer la lucha

Y hablando de la sucesión en el Edomex, quien abrió la semana con buen ánimo de hacer su luchita dentro de una derrota cantada es el titular de Aduanas, Horacio Duarte. El texcocano presumió las entidades donde más se han logrado decomisos y también que él fue el abogado de Morena ante el INE cuando se logró el triunfo en 2018. A don Horacio no le dan los números y menos el género, pues los partidos deben postular a una mujer, y dado que sólo hay dos gubernaturas a elegir en 2023, y las cartas fuertes de Morena en Coahuila son hombres, la única segura es la maestra Delfina Gómez.

Morena, entre “víctimas” y “traidores”

Fue el propio presidente del partido, Mario Delgado, quien advirtió y leyó la cartilla a las corcholatas y sus seguidores. Anticipó que no aceptarán más ataques ni descalificaciones de aquellos que “sólo confrontan, que se la viven manifestando su desacuerdo o poniéndose de víctimas”. Y también se lanzó contra quienes “ya demostraron que están en contra de Morena. Los traidores no tienen por qué estar en el movimiento”. Lo bueno es que no quiere “pleitos” ni “rupturas”, ¡que si no…!

Alito y sus diputadas… hasta la OEA

Acompañado de un grupo de diputadas y diputados federales, el dirigente priista, Alejandro Moreno, insistió en su discurso y denunció en la OEA que en México se “atropellan” sus derechos. Ante el secretario general, Luis Almagro –amigo de AMLO–, se quejó de que sigue siendo un “perseguido político”. En medio de fuertes burlas y críticas en redes sociales por “insistir en defender su pellejo, más que al partido o a la oposición”, también acudió con congresistas norteamericanos y hasta con migrantes en busca de apoyo.

Oposición sueña con presidir el Senado

En el Senado los morenistas Alejandro Armenta y José Narro Céspedes, quienes aspiran a relevar en la mesa directiva a Olga Sánchez Cordero, ya han tenido acercamientos con los grupos parlamentarios de oposición, entre ellos el panista, para solicitar su respaldo. No obstante, el líder de la bancada azul, Julen Rementería, reveló que el bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y MC, contempla construir una opción distinta a Morena para presidir el Senado a fin de que haya alternancia. Se ve difícil que Morena acceda a ello, sin embargo, la oposición insistirá en ese objetivo.

Cero a la izquierda

En un gobierno cuya principal bandera es el combate a la corrupción, tarea de la Función Pública, el secretario Roberto Salcedo es tan gris que el propio Presidente ni se acordó de él para pedirle el informe de los funcionarios amparados para ganar más que él, tarea que Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor, se llevó. El encarguito se le complicó y hasta pidió que le “echen la mano” porque está difícil eso de saber quién cobra más que su jefe.