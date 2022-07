Telefonazo de Garland a Gertz

Luego de la polémica sobre si participó o no la DEA en la captura de Rafael Caro Quintero, la tarde de ayer el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, habló por teléfono con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz. Según el comunicado oficial, lo llamó para expresar su gratitud a él y al gobierno de México por arrestar al capo, quien es requerido en Washington por varios cargos criminales, incluida su presunta participación en el asesinato de Kiki Camarena. Los funcionarios –se asegura– reafirmaron su compromiso de seguir “trabajando al unísono” en la extradición del Narco de Narcos. Sobre las declaraciones –“falsas”, según AMLO– de la titular de la DEA, Anne Milgram, nada se dijo.

Hasta priistas jaló Porfirio

Como en sus buenos tiempos de dirigente nacional del PRI, ayer Porfirio Muñoz Ledo estuvo acompañado hasta por priistas de su época. Al lanzar el proyecto de la fundación que lleva su nombre, lo acompañó el hoy diputado federal tricolor Augusto Gómez Villanueva, quien a sus 93 años –la edad del PRI– aún ocupa una curul en San Lázaro. Y hubo de todo. Acudió el exgóber perredista de Michoacán Silvano Aureoles, las exdiputadas de Morena y de MC, Lorena Villavicencio y Martha Tagle, la hoy diputada federal naranja Amalia García… Y, claro, en la mesa de honor, Cuauhtémoc Cárdenas, Clara Jusidman y José Woldenberg.

Sheinbaum reúne a senadores

Con la novedad de que Claudia Sheinbaum sostuvo la noche del miércoles una reunión con una veintena de senadores de Morena, en la cual, por supuesto, no estuvo el líder de la bancada, Ricardo Monreal. Entre los asistentes estaba nada menos que la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, quien, junto a César Cravioto, encabeza el ala radical, que apoya la aspiración presidencial de la jefa de Gobierno. “¿Por qué no estuvo el senador Monreal, doctora?”, se le cuestionó a la mandataria. “Se hizo una invitación abierta y llegaron quienes así lo consideraron, que no tenían otras cosas que hacer”, respondió. Ok…

Apapacho acapulqueño

Vitoreado salió el canciller Marcelo Ebrard durante la presentación del Proyecto de Inversión Internacional en Colectores de Aguas Residuales, en Acapulco. Cada vez que se mencionaba su nombre, los presentes cantaban a coro “¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo!”. El secretario levantaba la mano en agradecimiento y sonreía. En momentos en que México se enfrenta a una pelea de dimensión internacional, ¿será que el funcionario habrá ido a recibir ánimo y respaldo a las playas de Guerrero?

Pese a la “camisa de fuerza”

En Presidencia la visión es que los secretarios de Estado y todos los funcionarios de la 4T no tienen días inhábiles, si acaso tienen unas horas libres –como para andar adelantando campaña–. Aun así, ven innecesaria la “camisa de fuerza” que les puso el INE para no hacer mítines. Pero tal parece que a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, esa “camisa” lo tiene sin cuidado, pues esta semana, y en días hábiles, se dedicó a corcholatear, primero en Aguascalientes y luego en Sonora. Total, si lo castiga el INE, “ya lo van a desaparecer los diputados”, como se ufanó el lunes.

Pío, la ministra y el Presidente

Antes de partir hacia Nayarit para iniciar una gira de trabajo, el Presidente dedicó hora y media a dialogar con la ministra Loretta Ortiz, en Palacio Nacional. Llama la atención, pues la Corte la tuvo que frenar para que no metiera ‘mano’ en la controversia constitucional que buscaba evitar que el INE accediera al expediente judicial de Pío López Obrador, caso que lleva su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales. Casualmente, la reunión se dio cuando un juez dio un plazo de 24 horas para que don Agustín diga si Pío debe recibir una pena.