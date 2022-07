Pretextos para el desacato

Lo advirtieron los expertos, “si el Presidente viola la suspensión de la construcción del Tren Maya, sería un mal precedente”. Pues ya está la primera gobernadora que sigue sus pasos. A pesar de que Alito tiene un amparo para que Layda Sansores deje de difundir sus audios, a la morenista le importó poco y lo siguió haciendo. “A mí nadie me dijo que tenemos notificación y apenas hoy (miércoles) se recibió ese documento. Todavía ni lo leo”, alegó, y sostuvo que no cometió desacato alguno. La ley, sin embargo, dice que las sanciones van desde multas hasta la destitución e inhabilitación del funcionario público que caiga en desacato…

¿Qué falló..?

Luego de que se activó el mecanismo de solución de controversias en el T-MEC, al solicitar el gobierno de Estados Unidos consultas por la política energética de México, más de uno se está preguntando para qué entonces sirvió tanto cabildeo. Inútiles fueron tantas visitas del embajador Ken Salazar a Palacio; los viajes de funcionarios estadounidenses, desde Kamala Harris hasta John Kerry; todas esas horas que los empresarios del sector energético pasaron en la sede del Ejecutivo. Ante ello el gobierno manda un doble mensaje, por una parte, en un comunicado de Economía, dice tener voluntad de llegar a un acuerdo… pero por otra le dedica a Katherine Tai un éxito de Chico Che, Uy, qué miedo…

Ni a quién creerle

Los empresarios estadounidenses “están satisfechos, muy contentos, porque ya entendieron de qué se trata nuestra política energética”, dijo AMLO tras su visita a Washington. Pocos le creyeron. Luego, el embajador Ken Salazar aseguró –para acallar las críticas de The New York Times– que, gracias al buen trato que mantiene con López Obrador, los intereses de empresarios y el pueblo norteamericano habían podido avanzar en México. Quizá algunos le creyeron, pero la realidad golpeó en el rostro al diplomático. O no sabía con quién estaba tratando, o lo que tanto cuestionan en EU –que hizo público el Times–lleva algo de razón, y el Presidente tiene a mister Ken en la bolsa.

Los finalistas en Edomex

Se cerró a dos en Morena Edomex. Lamentable, que se mantenga vigente el uso de presuntas encuestas que los equipos de prensa de distintos aspirantes de Morena en el Edomex operaron en notas de medios de comunicación en las que se afirmaba que eran de lo más conocido, y más después de que quedaron al descubierto una vez que se dio a conocer, por parte de Mario Delgado, que tanto Higinio Martínez como la maestra Delfina Gómez son las dos opciones más competitivas para Morena en el Estado de México en 2023. No es de extrañarse que alguien se pregunte la razón por la que el CEN y la Comisión de Encuestas decidieron no mostrar la pregunta que se les hizo a los mexiquenses encuestados con respecto al “Reconocimiento de aspirantes”. ¿Estarán escondiendo algo?

IMSS, palomita en transparencia

En un contexto de creciente opacidad y de reservas de información, es de reconocerse el cumplimiento de los empleados del IMSS con las obligaciones de transparencia. Tan es así que la Secretaría de la Función Pública entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social un reconocimiento porque 100% de sus 475 mil 495 trabajadores presentó, de manera oportuna, su Declaración Patrimonial y de Intereses 2022. Zoé Robledo, director general, calificó de “hazaña” ese logro, pues el IMSS es la institución con la plantilla más grande de todo el gobierno federal. Es decir, sí se puede, nomás hay que tener voluntad.

Revive Aureoles… ¿al PRD?

Lo que queda del PRD echa mano de lo único que le queda para 2024. Ayer el sol azteca presumió a una de sus posibles corcholatas. Luego de andar desaparecido y de vacaciones por Estados Unidos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se apareció sonriente y feliz de nuevo por las oficinas nacionales del partido. “Hoy (ayer) en las oficinas nacionales del PRD recibimos con gusto a nuestro compañero. Intercambiamos comentarios sobre la situación del país y la ruta hacia 2024. Coincidimos en el reforzamiento del PRD y la construcción de una fuerza de centro izquierda”, celebró su dirigente nacional, Jesús Zambrano.