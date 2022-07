Hay niveles…

¡Vaya nivel de anfitrionía! Ayer el Presidente cedió el salón de usos múltiples de la Secretaría de Hacienda para que su amigo Jean-Luc Mélenchon diera una conferencia, gesto que no ha tenido ni siquiera con John Kerry, enviado de Estados Unidos para el Cambio Climático, quien en dos ocasiones ya ha dado declaraciones banqueteras. Por cierto, quedó clara la afinidad del político francés con su amigo AMLO, pues como éste, el izquierdista galo se dio tiempo para la cátedra y explicó cómo la Escuela Politécnica de Francia había sido fundada por Napoleón… muy al estilo de las clases de historia en las mañaneras.

Va por México “se queda sin un pie”

Cuentan en San Lázaro que a los encuentros de los dirigentes y líderes parlamentarios de Va por México, de cara a la “construcción de la agenda legislativa” para septiembre, la burbuja del PRI en el Senado avisó que ellos no asistirán y que “tampoco acatarán acuerdos cupulares de la alianza PRIANRD”. Los opositores lamentan que “la 4T lo logró, ya tenemos una alianza coja, se quedó sin un pie”. Ya se verá “la ruta a seguir por Osorio Chong”, señalan.

A cuidar “migrantes” naranjas

Molestos se mostraron ayer en la coordinación de Morena en San Lázaro, al enterarse de la “impertinencia” de un grupo de diputados de MC –encabezados por su coordinador, Jorge Álvarez, y el vicecoordinador, Salomón Chertorivski– de viajar a Ucrania, en medio de la guerra. Dicen que a pesar de que en la Cancillería les advirtieron que no hay condiciones para un viaje de “turismo parlamentario”, ellos decidieron irse, y ahora tendrán que cuidar a los diputados naranjas hasta Kiev.

Fuertes declaraciones de Ken

Quien estaría en riesgo de perder su calidad de huésped distinguido de Palacio Nacional es el embajador Ken Salazar. Seguro no le habrán gustado mucho a López Obrador las declaraciones que hizo en su intento por desmentir a The New York Times, que habló de una sumisión del oriundo de Colorado con el mandatario mexicano. Y es que mister Ken no sólo dijo que hay temas “en los que le puedo decir al Presidente que está equivocado, y lo he hecho y lo seguiré haciendo”, sino que sostuvo que el senador Bob Menendez, ese que acusó a AMLO de apoyar a dictadores y déspotas, “es un estadounidense orgulloso y patriota”…

Policías ‘arman’ a menores

Como dicen en el pueblo: “Están viendo y no ven”… En la Secundaria Técnica 54 de Purísima del Rincón, Guanajuato, policías municipales, que impartirían pláticas sobre prevención de adicciones y violencia, terminaron poniendo en manos de los menores varias armas, cortas y de alto poder, y prácticamente los estuvieron adiestrando en su manejo. Tras la obvia indignación de los padres, Benjamín Vargas Hernández, director de Seguridad Pública, dijo que las acciones se practicaron “erróneamente y sin autorización de sus superiores”.

Usar el Covid como pretexto

La posición asumida por Rafael Guerra, titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, en torno del acceso a las audiencias en juzgados de la capital, responde, según abogados y ONG, a un intento de obstaculizar la transparencia y el trabajo de la prensa. Y es que en la CDMX se organizan todo tipo de eventos masivos, pero cuando se trata de audiencias, como la de la Línea 12 que se celebró ayer, se impidió el acceso a público y medios –contrario a lo que ocurre en juzgados federales–, aduciendo como pretexto la pandemia de Covid-19.

Maru ajustaría gabinete

La gota que derramó el vaso fue el asesinato de los jesuitas, pero lo cierto es que en Chihuahua los índices delictivos no disminuyen y parece que la situación ya cansó a la gobernadora Maru Campos, quien estaría perfilando cambios en su gabinete de seguridad. Así –nos comentan– no se descarta que en breve anunciarían la salida del fiscal Roberto Fierro Duarte, con quien la mandataria ya ha tenido algunos desacuerdos. Entre quienes podrían suceder al fiscal suena el nombre de Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y titular de Segob con Calderón. Otro que estaría en la tablita es el secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez. Veremos.