Bonila, en busca de fuero...

Con la novedad de que Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, tuvo el atrevimiento de presentarse ayer a la sesión de la Comisión Permanente, a pesar de que el Tribunal Electoral determinó que no puede reincorporarse como senador. Según el TEPJF, el también empresario, tras solicitar licencia como senador y, posteriormente, rendir protesta como gobernador, dejó vacante su escaño y no hay posibilidad de retorno. No obstante, Bonilla ayer fue a meterle presión a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para que presente una controversia constitucional ante la Corte contra la resolución de los magistrados.

Se impone Alito también en San Lázaro

No sólo se impone y se aferra en el PRI nacional, tampoco en San Lázaro habrá manera de retirar a Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación. Aunque ayer la vicecoordinadora morenista, Aleida Alavez, insistió en que Alito “no es un legislador honorable ni con probidad” para seguir al frente de esa comisión, entre priistas, panistas y perredistas anticipan que, si bien en la Jucopo se puede imponer la mayoría de Morena-PVEM y PT para destituirlo, la aprobación del reparto de las comisiones se hace en el pleno de los 500 diputados y con mayoría calificada, que la coalición de la 4T no tiene.

Reconocimiento con delay

Una semana después de que se anunció y tras la reunión bilateral entre los presidentes de México y EU, el embajador Ken Salazar reconoció el decomiso de 540 kilogramos de fentanilo al Cártel de Sinaloa. Y sobre el hecho, coincidió con las autoridades mexicanas en que es “histórico” y muestra de lo que se requiere para conseguir la paz.

Ver el árbol y no el bosque

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró “mezquinos” a quienes lo critican por haber hecho un proyecto –insistiendo en que no es una iniciativa de ley, pues no tiene facultades para ello– enfocado en avanzar en el combate a los feminicidios. “Se preocupan más por criticarme que porque estén matando a las mujeres”, deploró. Y sí, parece que a veces se privilegian las exquisiteces legaloides antes que el problema de fondo.

Relacionan a Narro Céspedes con caso de desaparecidos

El senador José Narro Céspedes tendría que aclarar el caso de dos marinos desaparecidos, pues los familiares de Óscar González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita siguen reclamando que comparezca para que se sepa qué ocurrió con los agentes que solicitó a su amiga, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, en marzo pasado, pero a quienes se les perdió la pista luego de que se reportaran con él en la Ciudad de México. En realidad, los dos elementos estaban comisionados como escoltas del secretario de Seguridad municipal Maximiliano Serrano, pero fueron enviados a la capital del país.

Va el aguacate de Jalisco

Tras la notificación en diciembre del año pasado del gobierno de Estados Unidos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la dependencia federal anunció que iniciarán el 5 de agosto las exportaciones de aguacate Hass de Jalisco. En el marco de la gira de trabajo presidencial por EU, el secretario Víctor Villalobos Arámbula adelantó que las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos certificaron 10 empacadoras y 608 huertos, que abarcan más de 8 mil hectáreas en Jalisco. Adelantó que hay 16 empacadoras más que cuentan con certificación Senasica. Un hecho histórico, pues hasta ahora sólo podía exportarse a EU el aguacate de Michoacán.