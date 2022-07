Reforma electoral, en el limbo

De plano, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Rubén Moreira, balconeó al jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier. Aunque el morenista dijo, muy seguro desde la semana pasada, que ya estaba acordado que el parlamento abierto para la reforma electoral de AMLO “arrancaría el 11 de julio”, el priista Moreira lo desmintió y aclaró que “no se ha acordado nada, el tema ni se ha puesto en la mesa”, “no hay fechas”, “no se ha enlistado ningún tema”, precisó.

Simbolismo en la Oficina Oval

En política los símbolos siempre son importantes, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece saber algo de eso, ya que para el mensaje conjunto con el presidente López Obrador puso una estatuilla de César Chávez atrás de él. El mítico defensor de los campesinos mexicanos se hizo presente, falta ver si se tomó en cuenta en la reunión o fue sólo para la foto.

Ese apoyo no se ve

Ninguno de las y los senadores priistas más destacados acudieron ayer a la sede nacional del partido a defender a sus diputadas de los supuestos “ataques” de “violencia política y en razón de género” de la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores. El líder del partido, Alejandro Moreno, se quejó de que no defienden ni al expresidente Peña Nieto. “Es lamentable que ni siquiera los más cercanos hayan salido a defenderlo” –dijo Alito, a pregunta expresa– de las denuncias e investigaciones que realiza la UIF y la FGR en su contra. Sólo se apareció por ahí a apoyar el senador Manuel Añorve.

Como si no pasara nada

Al estilo de ya saben quién, que presume en redes sociales cuando se va a macanear arriba de .300, ayer el góber morelense, Cuauhtémoc Blanco, subió un video para compartir “momentos que vivimos en nuestro encuentro amistoso con alcaldes de Morelos el domingo”. Con uniforme, Cuau luce chutando unos pases, firmando autógrafos en balones y posando para la foto con el cuerpo arbitral. Se le ve muy quitado de la pena, como si el estado que gobierna no sufriera un incremento de 122% en el número de víctimas de feminicidio, de 58% en homicidio doloso y de 588% en extorsión. Pero, ah, qué bonito es cascarear…

Lotenal la ve en chino

Justo en el momento en que el presidente López Obrador se reunía con su homólogo Joe Biden, para fortalecer las relaciones entre México y Estados Unidos, y para consolidar el bloque comercial de América del Norte, la Lotería Nacional, de Margarita González, pretende adjudicar un contrato por alrededor de 30 millones de pesos a la china Huawei, de Liu Jiude, para el servicio de Arrendamiento de Cómputo Personal y Periféricos. Lo anterior a pesar de que –nos comentan– los equipos que ésta ofrece, a través de la arrendadora Servicios Administrados BSS, SA de CV, no cumple con la NOM-019-SCFI, correspondiente al nivel de seguridad que deben tener las computadoras que se comercializan en esta región. Veremos.

PAN no “pepenará” a bateados

Luego de que el senador Ricardo Monreal advirtió que si en Morena se insiste en encuestas “tramposas” en la selección del candidato presidencial, él no se prestará a ninguna “farsa”, el dirigente del PAN, Marko Cortés, prácticamente cerró la puerta al zacatecano. Aseguró que Acción Nacional y la alianza Va por México tienen abiertas las puertas a todos aquellos mexicanos que busquen corregir el rumbo del país; sin embargo, “no habrá cabida para el acomodo de intereses políticos”. Por si no quedaba claro, remarcó que el PAN no va a estar “pepenando políticos rechazados”.

Resistencia a la paridad

Algunos consejeros electorales hicieron ver ayer a representantes de partidos que nada más se hacen patos con las órdenes judiciales para garantizar la paridad sustantiva, por lo que se perfila aprobar un emplazamiento para que hagan su tarea en ese sentido. Al menos, en lo que se refiere a alternancia de género en candidaturas, pues ante las muecas de los representantes partidistas, los consejeros ya no se metieron en broncas y ni siquiera aprobaron la obligación de postular candidatas en los estados donde los partidos sean más competitivos. Es decir, los partidos podrán ‘hacer el favor’ de nominar mujeres ahí donde vean perdida la elección.