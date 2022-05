Lipos en SLP, ¿a cargo del erario?

Con el supuesto blindaje de que “lo que la raza diga”, pues, “al final de cuentas, la raza manda”, el góber de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, planteó un eventual “programa social” para practicar liposucción o lipoesculturas a las potosinas. “A la raza que quería lipos, ahí sométanlo a votación, y si la raza dice que lipos, adelante, yo no tengo problema”, dijo el mandatario del Partido Verde en un video grabado mientras conducía su vehículo, y precisó que sería un programa similar al de madres solteras...

Así como digo una cosa…

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, declaró, de manera categórica, que el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla se podía presentar mañana miércoles a la sesión de la Comisión Permanente para ocupar su escaño, pues, pese a la decisión de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, su caso se encontraba sub judice. No obstante, más pronto que tarde, en su cuenta de Twitter, aplicó la de ‘dice mi mamá que siempre no’, que recibió la notificación donde se resuelve que queda sin efectos la reincorporación de Bonilla Valdez al cargo de senador. Por lo tanto, entrará en funciones su suplente, Gerardo Novelo.

Desdén hacia Europa

En la conmemoración del Día de Europa en la sede de la Unión Europea en México, desfiló la crema y nata de la oposición. A la fiesta llegaron Alito Moreno, Jesús Zambrano, Beatriz Paredes y hasta el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, que, aunque no es oposición, sí es tachado de “conservador” por el partido en el poder. Sin embargo, la representación de Morena brilló por su ausencia. No estuvo ni Mario Delgado ni Citlalli Hernández… nadie. Tal vez les hubiera hecho bien escuchar el mensaje de respeto a la democracia, a los periodistas y la legalidad.

Mutis

Napoleón decía que no hay que interrumpir a los enemigos cuando están cometiendo un error. Parece que en la Cancillería escucharon esos consejos, y ante la revelación que hizo El País del tercer informe de DNV sobre cómo la falta de mantenimiento contribuyó al incidente de la Línea 12, el canciller Marcelo Ebrard prefiere guardar silencio. A lo mejor no le quiere mover para no salir más salpicado de lo que ya está, o simplemente prefiere dejar que Claudia Sheinbaum se enrede sola.

Suman condenas internacionales

Las muertes de periodistas en México llaman cada vez más la atención de la comunidad internacional. Pero en cuanto llega una condena, otro asesinato es cometido. Es el caso de las reporteras de Veracruz Yessenia Mollinedo y Sheila García. Este martes por la mañana instituciones como la UNESCO y la Unión Europea deploraban el asesinato de Luis Enrique Ramírez, que ocurrió el jueves pasado. Horas después, se dio a conocer la muerte de las dos reporteras veracruzanas. Vamos en 11 asesinatos de trabajadores de medios este año y, desgraciadamente, si el gobierno sigue sin tomar acciones, seguiremos contando.

¿Cartas en el asunto?

Como era de esperarse, del gobierno de México sólo hubo condolencias y un equipo especial para que colabore con la administración de Cuitláhuac García para esclarecer el asesinato de las periodistas en Veracruz. Lo cierto es que eso únicamente abonará a que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, tenga con qué alargar su exposición de cada jueves en la mañanera, denominada Cero Impunidad, la cual, más allá de garantía de no impunidad, sólo es relatoría de hechos… y lamentablemente escasos avances.