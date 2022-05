Va por México, ‘ni huele ni hiede’

Dicen los think-tankers en la oficina de Morena en San Lázaro que “los de Va por México ni hacen ni dejan hacer, ni huelen ni hieden”. Comentan que, aunque PRI, PAN y PRD anunciaron una propuesta alterna de reforma eléctrica, después de que se desechara la de Palacio Nacional, no llegó nada al recinto legislativo. Prometieron una reforma electoral propuesta en cada partido y una conjunta de su coalición, y tampoco se ha visto nada. “Por su propio bien, deben cambiar de estrategia, actuar, aprender a proponer y no sólo criticar y descalificar; su discurso está desgastado y así no lograrán nada en 2022, en 2023 ni en 2024″, señalan.

Juicios políticos, en el vacío

Tan sólo en la actual legislatura de la Cámara de Diputados ya hay 17 expedientes de denuncias y solicitudes de juicios políticos contra diversos personajes, de los que al menos tres son contra consejeros del INE, y ninguno han revisado. La Subcomisión de Examen Previo –instancia encargada de dictaminar los casos, como parte de la Comisión Jurisdiccional– se instaló desde el 17 de marzo, y el 20 de abril el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Jaime Pérez Bernabé, de Morena, reportó que “no se nos ha turnado asunto alguno”. Debe ser porque quienes presiden la Subcomisión son el priista Alejandro Moreno (de la Comisión de Gobernación) y el panista Fernando Macías, de la Comisión de Justicia.

Sin banderas ideológicas

Beatriz Gutiérrez Müller será la invitada de honor en la celebración del 5 de Mayo en la Casa Blanca este jueves. Es versátil la no primera dama, así como va al corazón del anticapitalismo latinoamericano en la feria del libro de La Habana, también asiste sin problemas con los padres del capitalismo en Washington. Hace bien la doctora en no tomar banderas ideológicas. Más ahora que se van a negociar en Washington temas tan importantes como la migración y la seguridad. Parece que la administración Biden quiso hacer un guiño a López Obrador, dando un lugar privilegiado a su esposa en la fiesta hispana más importante de la Unión Americana.

El desafío del canciller

Muy fiel al estilo de la 4T, el canciller Marcelo Ebrard anunció su salida hacia Washington en un vuelo comercial y en clase turista. Claro que el avión lo tuvo que haber abordado en el aeropuerto Benito Juárez, ya que el AIFA no cuenta todavía con vuelos internacionales… Bueno, excepto a Caracas. Ojalá que tenga éxito el canciller y logre desvanecer los dichos de Trump, de que –según él– logró doblar a México en las negociaciones encabezadas por el titular de SRE.

Propuestas para la paz

En noviembre próximo tendrá lugar la quinta edición del Foro de París Sobre la Paz, y por segundo año consecutivo la vicepresidencia de la cumbre estará a cargo Edna Jaime, directora de México Evalúa. Por ello, hoy se lanzará la convocatoria para presentar proyectos, y estará abierta hasta el 25 de este mes. Serán seleccionados 60 proyectos, de los cuales 10 serán financiados para llevarse a cabo bajo las temáticas de sociedad civil en la resolución de conflictos, protección a civiles en tiempos de guerra, efectos sociales de la lucha contra el cambio climático, protección de los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas. ¡A participar!

Abuso policial en Irapuato

En Guanajuato, colectivos feministas de Irapuato, madres y familiares se manifestaron afuera del Centro de Reinserción Social, para pedir la liberación de 28 mujeres detenidas como responsables de incendiar la puerta principal y causar otros destrozos en la presidencia municipal, la noche del domingo. En redes sociales circularon videos donde se ve a mujeres de la Policía Municipal de Irapuato deteniendo a jóvenes sin que necesariamente éstas participaran en los destrozos. Los arrestos dejan ver uso excesivo de la fuerza, con golpes y cachetadas, por lo que la senadora Antares Vázquez exige a la alcaldesa Lorena Alfaro rendir cuentas.