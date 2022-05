Primer vacío a reforma electoral de AMLO

Aún ni siquiera termina de llegar a San Lázaro, y la iniciativa de reforma electoral de AMLO ya recibió su primer desaire de la oposición. El jueves, luego de anunciar al pleno su llegada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados habían planeado una reunión para el viernes, de la Comisión de Gobernación, a fin de anunciar la recepción de la propuesta y comentar formalmente la intención de organizar foros de parlamento abierto y armar ya grupos de trabajo. Pero, debido a que la comisión la preside nada menos que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas –presidente nacional del PRI–, éste canceló la convocatoria hasta nuevo aviso.

Todos al “activismo” en la 4T

Cuentan legisladores de Morena y del PT que, desde el jueves, “hay la instrucción” de que todos los diputados y senadores se sumen a una “jornada de activismo nacional”, para “reforzar” las campañas electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde habrá elecciones en junio. “Nada de vacaciones”, fue la advertencia, según dicen. Y ayer mismo, su dirigente nacional, Mario Delgado, confirmó el llamado, al invitar “a militantes, simpatizantes y a todo el pueblo de México a que se sumen a este llamado de unidad y permanezcan en permanente movilización”. De paso, Delgado convocó a “trabajar por un proyecto, no por cargos ni ambiciones personales”. Tarea nada fácil.

Porras a Nahle

Al tiempo que López Obrador se dijo confiado en ganar todos los juegos electorales por “paliza”, aprovechó para echar una flor a una de sus corcholatas presidenciables, pues aseguró que Rocío Nahle, secretaria de Energía, es mujer que cumple. “¿Verdad que sí tiene palabra? ¿Sí cumple?”, cuestionó a los 35 mil trabajadores de la refinería de Dos Bocas, quienes contestaron al unísono de forma positiva. Por eso, ahora que entregue su obra magna, la funcionaria prevé aplicar su “vámonos recio”… pero para la contienda de 2024.

Resentimiento tabasqueño

Pareciera que al secretario ya no lo quieren en su estado. Adán Augusto López fue abucheado en la refinería de Dos Bocas. En un video que circuló en redes sociales, se escucha a los trabajadores de la refinería rechazando su presencia durante un evento en el que también demostraron su descontento con el director de Pemex, el también tabasqueño Octavio Romero. El abucheo contrastó con la fuerte ovación que recibió el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Fake news

En redes sociales se viralizó un video donde ciudadanos lanzan jitomatazos a Claudia Sheinbaum. No obstante, el gobierno capitalino aclaró que el video no es reciente sino fue un acto ocurrido en la campaña del 3 de enero de 2018, cuando “un grupo de golpeadores” al servicio del exalcalde de Coyoacán Mauricio Toledo –prófugo por enriquecimiento ilícito– boicoteó el acto. El equipo de Sheinbaum calificó de “lamentable” que se use un hecho de violencia política para atacar un proyecto que busca la “transformación” de la vida pública.

Movimientos en el Edomex

Hacen notar que el que tuvo un fin de semana políticamente movido fue el diputado local de Ecatepec Daniel Sibaja. Y es que, aunque no transcendió por el perfil discreto con el que manejó la información, el legislador local, que ha logrado colarse como un alfil del senador Higinio Martínez, se reunió con el gobernador Alfredo del Mazo para comenzar a trazar, juntos, la estrategia antihuachicol del agua en Ecatepec. Finalmente ayer acompañó en todo momento al canciller Marcelo Ebrard a Hidalgo, donde participó con un discurso en la campaña del candidato de Morena-PT-Nueva Alianza a la gubernatura, Julio Menchaca. Nos dicen desde su equipo que si a alguien molesta esta actividad, se tendrá que ir acostumbrando porque se irá incrementando durante los próximos meses en el Estado de México.