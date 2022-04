El berrinche de Sesma

Tremendo berrinche hizo el diputado local del Partido Verde, Jesús Sesma, durante un foro abierto para discutir la permanencia de las corridas de toros en la CDMX. Al verse rebasado por los argumentos de los defensores de la fiesta brava, el polémico legislador se levantó de la mesa, manoteó y, ya en los pasillos del Congreso capitalino, amagó con ir directamente a la oficina de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para defender su iniciativa. Lejos de fungir como moderador, el diputado apareció como un claro defensor de los intereses de las organizaciones presuntamente animalistas, muchas de ellas de origen extranjero.

Justicia a modo en Veracruz

Doble falta, nos dicen, comete la fiscalía veracruzana en su obediencia ciega al gobernador Cuitláhuac García, respecto al homicidio de René Tovar en las elecciones pasadas. Tiene en la cárcel a un inocente, pero deja que siga impune el homicida del candidato a alcalde. Y es que la institución no parece más que repetir dictados del mismo gobernador en su rechazo a la recomendación de la CNDH, que exige se reconozca como víctima al funcionario del Senado, de quien afirma no hay elementos que lo inculpen. Pero sostener que no hubo violación a los derechos humanos de Del Río, pese a que el organismo defensor y un juez federal han documentado lo contrario, y que sólo se cumplió una orden de aprehensión emitida por un juez de control, equivale a decir: no es nuestra culpa si un juez nos dio la razón al presentarle evidencias que no aportan pruebas contra el inculpado. Así de insensata la justicia en Veracruz.

¿Quién cuida las aduanas?

Con todo se le fue ayer la oposición a Horacio Duarte desde San Lázaro. Resulta –criticaron– que cuando no ha podido cumplir con su encomienda de vigilar, cuidar y limpiar las aduanas de corrupción, malos funcionarios y tráfico de todo, todo este tiempo se ha dedicado mejor a la confección de la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador. Fue el representante de Morena ante el INE, pero desde abril de 2020 es el nuevo administrador general de Aduanas. “Ese personaje tiene otra misión importante en esta nación a la que debería dedicar al 100 por ciento su tiempo, cuidar nuestras aduanas. Creo que ahí denota un descuido”, criticó el jefe de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira.

Se esfuma Delfina de San Lázaro

Aunque diputados del PRI metieron a un grupo de madres y padres de familia para armarle borlote a la titular de la SEP, Delfina Gómez se esfumó de San Lázaro. Ni la vieron ni la escucharon. Estuvo alrededor de dos horas en la Cámara de Diputados con los líderes parlamentarios de todos los partidos y legisladores de la Comisión de Educación, y como llegó se fue, en silencio. Fue el líder de Morena, Ignacio Mier, quien detalló que la funcionaria les explicó que “es falso que vaya a desaparecer el programa Escuelas de Tiempo Completo”, lo que se hará es “integrar todos los programas en uno solo: adecuación de instalaciones, rehabilitación y construcción de espacios físicos, nutrición de niños y extensión del tiempo en actividades extracurriculares: tareas, deporte, bellas artes”.

Sader y CIMMYT fortalecen la seguridad alimentaria

La colaboración entre instituciones y organismos de investigación ha contribuido en los últimos años a mejorar la producción mundial de granos, aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. El funcionario participó en la ceremonia de Reconocimiento Internacional Norman E. Borlaug y homenaje póstumo al doctor Sanjaya Rajaram, Premio Mundial de Alimentación 2014, donde recibió un reconocimiento por su contribución a la seguridad alimentaria en México y América Latina.