¿La última y nos vamos… maestra Delfina?

Todo es incertidumbre entre los mexiquenses morenistas en San Lázaro, en el INE, en la SEP… Nadie sabe si se va o se queda. En medio del ambiente que da por hecho la salida de la titular de la dependencia, la maestra Delfina Gómez Álvarez, la funcionaria acudirá hoy lunes a una reunión privada con líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y legisladores de la Comisión de Educación. Entre versiones y comentarios de que “será la última de la secretaria de Educación con los diputados”, la mexiquense deberá explicar el porqué de la decisión del gobierno federal de desaparecer el Programa Escuelas de Tiempo Completo y si el de La Escuela es Nuestra será suficiente.

Evaluación que no es evaluación

Y hablando de la SEP, de acuerdo con la dependencia, siempre sí se evaluará a los maestros de educación básica y media superior, aunque no se le va a llamar así, sino “aplicación de instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes”. Sin embargo, la prueba, que estará a cargo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), no será determinante, ya que sólo es parte de un proceso; o sea, como en el sexenio pasado, pero con nombres más difíciles de memorizar.

La 4T, sin interlocución

De plano los canales de diálogo y comunicación “quedaron rotos, desarticulados”, advierten asesores jurídicos de los partidos en San Lázaro. Sin interlocutor en la Secretaría de Gobernación –que, dicen, “parecía ser una esperanza”–, sin acercamientos a Palacio Nacional y “sin condiciones en las cámaras” legislativas, “cualquier intento se ve imposible para un diálogo para avanzar en reforma alguna en el resto del sexenio”. En la coordinación del PRI nos comentan que “se acabaron las posibles buenas expectativas que había en Morena”. Y en el PAN advierten que “lo único que sigue es la guerra con toda intensidad, tope donde tope, y para darse con todo”.

Comparece Aysa González

Este lunes, el priista Carlos Miguel Aysa González, exgobernador de Campeche, tendrá que pasar el trago amargo de comparecer ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado, que presiden el morenista Héctor Vasconcelos y la priista Beatriz Paredes, respectivamente, como parte del trámite para que su nombramiento como embajador en la República Dominicana pueda ser ratificado. Luego de que Aysa González responda los cuestionamientos de los senadores, se deberá votar la aprobación del dictamen por el que se ratifica el nombramiento, el cual no sólo no lo quieren los priistas por haberse entregado a los brazos de Morena, sino tampoco en República Dominicana, donde Ricardo Polanco, diputado dominicano del Parlamento Centroamericano, solicitó al gobierno del presidente Luis Abinader rechazar dicha designación. Sin embargo, todo indica que se consumará.

No hallan pruebas contra Del Río Virgen

Siguen sin salir bien las cosas al gobierno de Cuitláhuac García con la detención de José Manuel del Río Virgen. A más de 120 días de su encarcelamiento no se sabe de pruebas contundentes que relacionen al funcionario del Senado con el homicidio de un candidato a alcalde de Cazones de Herrera. A la fiscalía de Veracruz se le agotaron sin avances los primeros 90 días que el juez de control le otorgó para que contara con una investigación sólida que justificara el encarcelamiento de Del Río Virgen, por lo que tuvo que solicitar la ampliación del plazo. Desde un inicio su defensa ha señalado que el político fue vinculado a proceso por el juez de control sin que existan pruebas en su contra; luego un juzgador federal determinó que dicha resolución no reunió los requisitos constitucionales, además de que no hay elementos que lo culpen de la comisión del delito. Entonces, ¿por qué mantenerlo en la cárcel si nada lo imputa como homicida?