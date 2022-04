Rebelión ‘técnica’ en San Lázaro

La guerra de descalificaciones entre la oposición y la 4T desde la tribuna de San Lázaro salpica sin ton ni son. La diputada del PRD Elizabeth Pérez Valdez “pretendió burlarse en público” de la diputada morenista Lidia Pérez Bárcenas, al decir “a la exasesora del PRD, perdón a la diputada federal”. Esta “burla” –dijeron– generó una “rebelión de los asesores técnicos”, no sólo del PRD contra su diputada Pérez Valdez, sino de prácticamente todos los partidos. Tan es así que, en un documento con firmas, presentaron una queja ante el Comité de Ética de la Cámara baja, por “degradar, sobajar y discriminar” el trabajo de los asesores legislativos. “Tendrá que ofrecer una disculpa pública”, dijeron.

Sheinbaum se sube al tren del odio

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer se sumó a la campaña de linchamiento en contra de los diputados de oposición que votaron en contra de la ley Bartlett. Para la funcionaria, no existe ninguna persecución política, ya que sólo es un partido político el que señala quiénes son los “traidores a la patria”, porque –dijo– su decisión fue seguir apoyando a las empresas transnacionales y no la soberanía nacional. Los integrantes de Morena, advierten propios y extraños, más allá de su obediencia al inquilino de Palacio Nacional, deben frenar esta campaña, para que no derive, como en otros momentos de la historia, en acciones más violentas.

Sobre la votación del acta del 7 de abril en la Corte

A propósito de la rapidez con la cual se aprobó hace un par de días, en el pleno de la Corte, el acta correspondiente a la sesión del 7 de abril, y que generó suspicacias, nos precisan del máximo tribunal que no es algo inusual. Nos dicen que las actas de sesiones previas se aprueban rápido, pues usualmente son revisadas en sesiones privadas y no en la sesión pública. Así que es común que, al ser cuestión de trámite, queden aprobadas al momento y sin más discusión. Ya las explicaciones de los votos, cuando se dan, van en el acta misma. Por aquello de las suspicacias que generó el hecho y que es sólo parte de las prácticas del Poder Judicial.

La “yegua” del PAN y PRD

Justo cuando demandaron respeto y no más violencia a las mujeres, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentó y presumió a la candidata de la alianza PAN-PRD al gobierno de Quintana Roo, Laura Fernández, como “la yegua ganadora” de la alianza en aquel estado. Aunque algunas encuestas colocan a la candidata Mara Lezama, de Morena, por arriba en las preferencias electorales, el dirigente panista aseguró que su candidata “ya creció” y que “caballo que alcanza, caballo que gana, bueno, que en este caso es una yegua, una yegua valiente, que no se rinde, que no se raja, que no se agacha y que se echa para adelante ante la adversidad”. Lo malo es que, según sus apoyadoras perredistas, a la ex verde “no le gustó nadita que le dijeran yegua, sintió que estaba escuchando a Fox”, comentaron.

Sandra Cuevas, la justiciera

Al enterarse de que una mujer de Tepito usaba su nombre para extorsionar, Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, no lo pensó dos veces y fue hasta el barrio bravo, específicamente al mercado de zona, para encarar a la mujer, quien fue identificada como Genoveva Hernández Cruz, y ordenar su detención. Esta persona cobraba 250 pesos a comerciantes bajo el argumento de que era para “pagar” protección con la alcaldía y con el grupo criminal La Unión Tepito. Sin embargo, y para aclarar las cosas, Cuevas se presentó con los comerciantes, les aclaró que ella no extorsionaba y fue más allá, pidió que si alguien tenía pruebas en su contra, que las presentara ante las autoridades... Nadie dijo nada.

Optimismo por la mariguana

Ayer, miles de personas se concentraron afuera de la sede del Senado de la República para festejar, con alcohol y cannabis, el Día Mundial de la Mariguana. En este contexto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, expresó su confianza de que la semana próxima, cuando cierra el periodo ordinario de sesiones, pueda ser aprobada la reforma para regular la mariguana. “Ojalá, ¿sabe qué quiere decir ojalá? Quiera Dios. Ojalá y podamos legislarlo la semana que entra”, dijo. Auuunque, como prevalece la polarización en el Senado, lo más seguro es que quién sabe.