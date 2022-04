AMLO sigue vivo, pese al resultado

Quienes piensen que López Obrador fue sorprendido por el resultado de la votación en la cámara respecto a la reforma eléctrica, es que no lo conocen luego de más de 20 años. Como en el ajedrez, va dos o tres jugadas –por lo menos– adelante de sus adversarios y ya está planeando cómo hacer control de daños y las siguientes movidas en el tablero. No le sorprenda que su popularidad no resienta ni un ápice la votación contraria en el cámara.

Larga y ociosa espera, de trámite

Tan predecible era ayer la votación en contra de la oposición y la caída de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, que en la larga sesión deliberativa en privado de los líderes parlamentarios de los partidos políticos para levantar el receso declarado y poder continuar la sesión, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, se la pasaba mejor viendo el futbol. Aunque los acuerdos no avanzaban, el diputado festejaba en sus redes sociales el marcador final de 2-0 de los Pumas de la UNAM sobre los Rayados del Monterrey. “Los tres puntos se quedan en casa ¡vamooos!”, celebró. Nada de qué preocuparse en MC.

PVEM, “el menos confiable”

Fuertes fueron las palabras ayer en contra del PVEM en San Lázaro. No sólo la salida del regio Andrés Pintos de ese partido para irse a MC, de la mano del gobernador Samuel García, justo casi al votar en contra de la reforma eléctrica, sino también otra del PVEM, la diputada Laura Fernández, de Quintana Roo, dejó el partido del tucán para irse al PRD. Lo peor es que con ella se perdió una curul en San Lázaro, porque resulta que su suplente, la diputada Santy Montemayor, también fue incluida como legisladora federal por vía representación proporcional. Si no hay suplente en la Cámara baja, falta una curul, y ayer lo pagó el PRD. “Históricamente, con los del verde, siempre es la misma historia, es el menos confiable, dicen por ahí”, deslizó un indignado legislador de la burbuja de Morena.

De burlas y ofendidos

Vaya que molestó a los seguidores de la 4T el que la diputada priista Paloma Sánchez se asomara desde el patio del recinto legislativo a “saludar” a los manifestantes que apoyaban desde afuera la reforma eléctrica. Entre risas, la legisladora les gritó “¡los quiero!”, y se metió al edificio. Tras las críticas en redes de quienes consideraron que se mofó de la gente, Sánchez fijó un tuit en el que aseguró: “Yo no me burlé del pueblo, fui a decirle a los acarreados de Morena, que nos han amenazado y amedrentado, que su reforma #NoVaAPasar”. Y agregó: “Burlarse del pueblo es que caduquen medicinas, que sigan matando a mexicanas y que niños con cáncer mueran por la ineptitud del gob. de Morena”.

Garantías de los manifestantes

El secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, ayer informó que, durante todo el día, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que encabeza Omar García Harfuch, la dependencia a su cargo trabajó para “brindar garantías” y seguridad a legisladores, manifestantes y población civil en la Cámara de Diputados y sus alrededores. Batres, quien en 1986 fue uno de los principales activistas en el movimiento estudiantil contra las reformas del rector Carpizo, es bien conocido por haber participado en marchas y mítines, por lo que ayer sabía cómo garantizar la seguridad en San Lázaro.

El inexplicable caso del Tuzobús

Una concesión clave para la movilidad en la ciudad de Pachuca es el llamado Tuzobús, cuyo primer concesionario, Líneas Urbanas y Suburbanas, fue desligado por el gobierno local debido a irregularidades e insuficiencias. Pues ahora resulta que el secretario de Transporte de Hidalgo, José Luis Guevara Muñoz, inexplicablemente canceló el contrato de concesión vigente que hasta hoy tenía la empresa Vanguardia y Cambio (VyCSA), para regresárselo a la operadora anterior. El gobierno de Hidalgo debe dinero por arrendamientos a VyCSA y además arrastra una deuda de 38 millones de pesos por pérdidas durante la pandemia.