La eléctrica, bajo presiones de la 4T

Las presiones de los radicales de la 4T complican en San Lázaro las negociaciones que el jefe del grupo mayoritario de Morena, Ignacio Mier, busca procesar con el PRI y el resto de la oposición para que avalen la reforma eléctrica. Revelan que hay sectores morenistas y del PT que exigen que el dictamen se vote ya la semana entrante, porque aseguran que “habrá algunos diputados priistas y de MC que votarán a favor y con eso completaremos la mayoría calificada”. ¿Será?

Hoy, día clave en San Lázaro

Hoy será un día clave para el rumbo que pudieran tomar las negociaciones de la reforma eléctrica en la Cámara baja. Para empezar, los jefes de las bancadas tendrán un duro encuentro privado para acordar –se ve difícil– si modifican su calendario de sesiones, porque el aprobado marcó la semana entrante como inhábil por la Semana Santa. Y segundo, Morena prometió que hoy anunciaría qué tanto le moverán al dictamen para aceptar las propuestas del PRI y la oposición. Estas decisiones nos dirán el futuro inmediato de la reforma de AMLO.

Las pruebas contra Karime

Entre las pruebas presentadas por México para lograr que el Departamento de Estado de Gran Bretaña autorizara la extradición de Karime Macías, exprimera dama de Veracruz, se encuentran –nos comentan– una serie de operaciones financieras con empresas fachada detectadas por la UIF, desde los tiempos de Santiago Nieto. Esa oficina encontró que diversas empresas fachada habrían obtenido 224 millones de pesos provenientes del DIF de aquel estado, que luego fueron trasladados a paraísos fiscales, hecho que posteriormente sirvió para que la FGR pidiera y lograra que las autoridades británicas avalaran la repatriación de la exesposa de Javier Duarte.

Al pendiente de la Corte

“Buenos días, su señoría” fue la canción infantil con la que abrió el Presidente su conferencia. No se sabe si fue una expresión genuina porque llegó de buenas o para evidenciar que está pendiente de la discusión en la Corte sobre la Ley de la Industria Eléctrica. Por cierto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, ya anunció que el debate –hoy– de esa ley no se acaba hasta que se acaba. La atención (y la presión) estará sobre los ocho ministros que faltan de dar su posicionamiento.

Visita sorpresa

Vaya que Estados Unidos reacciona rápido, pues a sólo dos horas de que el presidente López Obrador criticó que ese gobierno anda cabildeando contra la reforma eléctrica, tanto con legisladores de oposición como con ministros, el embajador Ken Salazar llegó a Palacio Nacional. No sabemos si el encuentro fue cortés, pues eludió dar declaraciones y, contrario a otras veces, ahora ni saludo para las cámaras hubo.

General, al diamante

Ya no es novedad la destreza del Presidente para el rey de los deportes. “Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera (…), no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”, compartió. Lo nuevo, o al menos es la primera vez que lo hace público, es que el titular de Sedena también se dé tiempo de sacudir la polilla, pues AMLO reconoció que “me impulsó para anotar el general (Cresencio) Sandoval”. Los adversarios dirán que debería más bien atender la criminalidad rampante. Los seguidores dirán que hay tiempo para todo.

Ebrard, en Puebla

El canciller Marcelo Ebrard acudió ayer a la comida anual del Club de Empresarios de Puebla, a la que asistieron más de 300 empresarios. Ebrard destacó las oportunidades que se tienen para crecer la economía de nuestro país a través de ellos. Resaltó los logros alcanzados en su gira por Medio Oriente y la India y cómo, en estos países, gracias a las reuniones que se tuvieron se abrirán cámaras de comercio e inversión que permitirán un vínculo con los estados de la República. Mencionó que en esos países nos miran como una excelente opción de inversión porque nos ven con una deuda baja, números fiscales buenos y estabilidad política y social. Interesante discurso. ¿Habrá otros con diversas cámaras en el país?