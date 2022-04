Sin carrusel, el domingo de revocación

Según el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, no habría más aviones de la Guardia Nacional para transportar a diputados que promueven la participación en la consulta del domingo 10 para la revocación de mandato. O al menos eso dejó entrever: “¡Ah, eso ya no me corresponde a mí. Yo no supe de eso!”. “¡Ah, no sé!, cada uno lo va a hacer de manera libre”. “Ya es la libre decisión de cada uno de ellos”. Y para no dejar dudas ni sospechosismos, aclaró que “ningún legislador, ellos viajan a sus estados en aviones….” comerciales.

Boicot revocatorio

En una de esas extrañas coincidencias de la vida, resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón están invitando a adultos mayores beneficiarios de sus programas sociales a una “salida cultural”, con mole incluido. De hecho, nos cuentan que la alcaldesa, Lía Limón, ya hasta “apartó” tres rutas de microbuses para dar servicio al viaje –que será a Actopan–, adivine cuándo… sí, este domingo 10 de abril. La excursión será desde temprano y hasta entrada la tarde, casualmente cuando ya estén cerradas las casillas para la consulta de revocación de mandato. Qué alineación de los astros, ¿verdad?

Posible impasse en la reforma eléctrica

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados abrió ayer la posibilidad de abrir un impasse para la votación de la reforma eléctrica. Todo depende de los acuerdos que se pudieran alcanzar con la oposición. “Nosotros pensamos que hay tiempo, yo se los dije hoy en la Junta de Coordinación Política: vamos a seguir dialogando”, deslizó su líder, Ignacio Mier. Indicó que la reforma eléctrica bien vale una Semana Santa.

Loretta, cuesta arriba

Aunque no se votó aún la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica en la SCJN, seis ministros ya le reclamaron a Loretta Ortiz el haber omitido información clave para entender la reforma. En su proyecto, la ministra dejó fuera muchos elementos de la reforma energética de 2013, como la reestructuración de CFE, apertura a la competencia y sustentabilidad. Si ni el marco jurídico le aprobaron a la ministra, parece difícil que le aprueben el resto del proyecto.

Seguridad y política en el Edomex

Ayer inició en el Estado de México un proyecto que podría ser parteaguas en materia de seguridad. Los presidentes municipales de Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán y Nicolás Romero (gobernados por PAN, PRI y Morena) activaron la Policía Intermunicipal que, sin límites territoriales, busca hacer frente al crimen. Llamó la atención que al evento asistió, como testigo de honor y en representación del gobernador Alfredo del Mazo, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Alejandra del Moral. Más de uno vio en ese último hecho el destape prematuro de las corcholatas mexiquenses con miras a la elección de 2023. ¿Será?

Detrás de la charla con Justin

A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard señaló que el asunto energético no estaba en la previsión de la conversación con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, el gobierno canadiense confirmó que ambos discutieron sobre las contribuciones de los inversionistas canadienses a la economía mexicana, entre ellos los del ramo energético. Era inevitable que el tema se abordara.