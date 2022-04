Legisladores, todos en campaña

Duro pleito traen legisladores de las comisiones más importantes del momento en Diputados: Energía y Puntos Constitucionales. Para el debate y votación del dictamen de la reforma eléctrica, unos quieren sesiones presenciales y otros semipresenciales. Y es que, por andar en la promoción de la revocación o en las campañas electorales, muchos no asisten y medio participan desde sus autos en carreteras o desde mítines. Los diputados dejaron sus curules y se les extraña en sus labores y obligaciones.

A apoyar(se) en campaña

Por cierto, qué ‘oportuna’ resultó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dedicando un día de la semana a apoyar las candidaturas de Morena, aunque lejos del compañerismo, pues más bien doña Claudia aprovechará para comenzar a “conectar” con el electorado no capitalino con miras a 2024. La mandataria bien sabe que, contrario al canciller Marcelo Ebrard, no tiene cartas que ofrecer al resto del país más que ser la consentida del presidente López Obrador.

Harp no hará proselitismo

Quien no caerá en el juego de “unidad” que siempre pregona Morena para sumar a sus precandidatos perdedores a la campaña de los candidatos impuestos es Susana Harp, aspirante a Oaxaca y a quien el TEPJF le dio la razón a medias, pues en su sentencia determinó que Morena tendrá que garantizar condiciones de equidad, pero no le cedieron la candidatura. El mensaje fue claro, ella seguirá trabajando por Oaxaca y para López Obrador, pero no abonará a la campaña de Salomón Jara.

El llamado de Fox

Al margen de la marcha de los inconformes con el hashtag #TerminasYTeVas, quien ayer se dio tiempo para mandar un mensaje contra la consulta del próximo domingo fue Vicente Fox. El expresidente llamó a los mexicanos a “hacerle el vacío”, a no ir a votar. “Es el consenso que tenemos quienes pensamos que hay que derrotar a este hombre y hay que empezar a derrotarlo por su terrible ego, por su gran soberbia, lo mamón y sangrón que es” , lanzó el guanajuatense.

Encomendándose a San Francisco

Después de asolearse un poco por Cancún, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió el domingo al templo de San Francisco. Aunque es habitual que el funcionario estadounidense ande en lugares religiosos, ayer llamó la atención que exaltara que su visita era para honrar al santo patrono de la ecología. ¿Será que los estadounidenses ya hasta andan rezando para poder frenar la reforma eléctrica de AMLO?

Revira la embajada

Y, por cierto, unas horas después de que el presidente López Obrador asegurara que no accedió a establecer un equipo con Estados Unidos para implementar la reforma energética, la embajada americana soltó un comunicado recordando los miles de millones de dólares de inversión potencial en México que están juego si se aplican los cambios como los que plantea el mandatario mexicano.

Contrapeso de poderes

Hoy, en el primero de dos días cruciales para que la SCJN demuestre su independencia, la ministra Norma Piña busca dos jugadas clave. Primero quitar el candado de 10 años para que exfuncionarios puedan trabajar en los ámbitos que regularon desde el gobierno. Segundo, no dejar que el Presidente decida arbitrariamente a dónde van a parar los recursos producto de los ahorros. Veremos si esa posición se mantiene en los ocho ministros necesarios para que la inconstitucionalidad se sostenga.

Campañas y candidatos forzados

Nos cuentan en San Lázaro que el ambiente efusivo de las campañas electorales estatales que iniciaron este domingo “es más a fuerzas que otra cosa”. Aseguran que “el intento de madruguete del PRI”, de meter como “bola baja” una iniciativa de reforma eléctrica similar a la de AMLO, dejó un “muy mal sabor de boca, un malestar de desconfianza” en el PRD y el PAN. Lo anterior, luego de que los jefes de las bancadas azul y amarilla advirtieron a los tricolores que si no retiraban su iniciativa no habría apoyo a sus candidatos.