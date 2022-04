Pierde Morena curul... por Quadri

Un nuevo agarrón en el pleno de San Lázaro entre el panista Gabriel Quadri y las diputadas trans de Morena dejó ayer a los morenistas una muy inoportuna pérdida de una curul en tiempos de escasez de votos. La diputada capitalina María Clemente no soportó más y, con impotencia, exigió con jalones del brazo al presidente en turno de la Mesa Directiva, Santiago Creel, del PAN, la expulsión del pleno de Quadri, mientras sus compañeros tomaban la tribuna. Morenistas ofrecieron disculpas por el comportamiento de la diputada, quien, en reproche a sus propios compañeros, renunció a la bancada guinda y se declaró “independiente”. “Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de Morena”.

Semana intensa en la Corte

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, despidió la última sesión de la semana recordándole a sus compañeros que las discusiones que se vienen son inamovibles: primero el lunes se vota la Ley de Austeridad Republicana y el martes, la Ley de la Industria Eléctrica. Semana interesante en el Poder Judicial.

¿Marinos desaparecidos?

El 4 de marzo desaparecieron Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, quienes, de acuerdo con sus familiares, son elementos de la Marina-Armada de México y escoltas de Maximiliano Serrano Pérez, secretario de Seguridad Pública en Acapulco. El hecho en sí mismo es ya muy alarmante, pero aún más si se toma en cuenta que la última vez que se les vio fue en calles de la colonia Polanco en la Ciudad de México, donde, según la autoridad, la inseguridad está más que controlada. Ojalá aparezcan pronto los marinos y que estén bien de salud.

Quirino, fuera del PRI

Es la crónica de una expulsión anunciada. La estirpe tricolor no se iba a dar el lujo de permitir que uno de sus exgobernadores corriera a los brazos de la 4T. El precio que tuvo que pagar Quirino Ordaz Coppel por haber aceptado la oferta de López Obrador de ser embajador en España fue el destierro del Revolucionario Institucional, partido que lo llevó a la gubernatura de Sinaloa. El pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI aplicó la sanción por “haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional”. Don Quirino seguro estará llorando, abrazado al oso de la Puerta del Sol, y en una de esas se va a echar una copita de un buen Rioja con Peña Nieto, si es que el mexiquense anda aún por allá.

UNAM resguarda restos de Paz

Las cenizas del poeta Octavio Paz y quien fuera su esposa Marie José Tramini –que ayer fueron entregadas a la UNAM– fueron colocadas en el Colegio de San Ildefonso, en cuyo Patio de los Pasantes se colocó además una fuente diseñada por Vicente Rojo como parte del memorial en honor al autor de El laberinto de la soledad. En la ceremonia participaron Beatriz Gutiérrez Müller, en representación del Presidente; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y las escritoras Bárbara Jacobs, viuda de Vicente Rojo, y Elena Poniatowska, quien, por cierto, no mereció estar en el pódium sino entre el público.

Encuestas patito de Ruvalcaba, ¿permitidas en veda?

Adrián Ruvalcaba realiza una encuesta telefónica cuyo objetivo es exaltar su gestión al frente de la alcaldía Cuajimalpa. Desde hace unos días operadores de una empresa –la cual no se identifica plenamente– llaman a los domicilios y preguntan si sabían que Ruvalcaba es uno de los alcaldes mejor evaluados, que es el que más elecciones ha ganado en la CDMX y que es quien más policías ha contratado en la alcaldía. ¿Será válido esto en plena veda electoral por el proceso de revocación de mandato?